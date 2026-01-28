「優雅老去」是童話　醫揭關鍵歲數：無預警推你下去

▲一般人都想保有年輕。（示意圖／記者周亭瑋攝）



減重醫師蕭捷健分享，「優雅地老去」這句話是童話！發表在《Nature》的最新文章告訴我們，老化根本不是慢慢走下樓梯，老化是在你44歲上下，毫無預警地把你推下去！

蕭捷健在臉書說，《Nature Aging》的研究，史丹佛大學找了108位受試者，這群科學家追蹤了這群人體內13萬5239 種生物特徵，這叫縱向多體學分析（Longitudinal Multi-omics Profiling）！程度比你查你國小暗戀對象、喜歡的人還要仔細。

蕭捷健表示，人類在什麼年齡老得最快？結果發現：

1、我們體內只有6.6%的分子是乖乖線性老化的。



2、剩下的81%全都想提早領退休金回家！

蕭捷健指出，它們平常裝得沒事，然後在你44歲和60歲這兩個時間點集體退休；而兩波老化到底是怎麼開始的？這不只關係到外表，還關係到的基礎代謝率（BMR）跟胰島素感性。

第一波衝擊：44歲

蕭捷健提到，脂肪、酒精代謝能力降低，皮膚細胞開始罷工，這就是傳說中的「中年危機」，但這不是心理問題，這是生化問題！科學家用一種叫DE-SWAN的演算法抓到，你在44歲的時候，負責脂質代謝和酒精與咖啡因代謝路徑的分子，會集體遞辭職信。

蕭捷健說，以前宵夜吃鹽酥雞沒事，現在光是用聞的，腹肌就直接團結；為什麼酒量大不如前？因為你的酒精代謝分子已經在搬家了！更慘的是，負責皮膚彈性跟肌肉強度的細胞外基質（ECM）結構蛋白，也就是膠原蛋白跟彈性蛋白，它們在44歲這年開始罷工。

第二波衝擊：60歲

蕭捷健表示，免疫力與澱粉代謝降低，免疫調節（Immunosenescence）開始變差，這時候你的急性期反應（Acute-phase response）會失控，這就是為什麼老人家感冒很容易變成大代誌。

蕭捷健指出，碳水化合物代謝（Carbohydrate binding）路徑會出現劇變，這就是為什麼60歲是二型血糖問題的爆發點！這時你一定會問，那我們只能接受嗎？我們要學會收買這些分子維修工！趁他們還沒完全搬走，我們給他們發紅包！

蕭捷健建議，第一，針對44歲的你，執行精準碳水循環：

1、既然脂質代謝罷工了，低碳日多吃Omega-3幫血管除垢。

2、高碳日運動，強迫你的ECM結構蛋白加班！告訴身體：老子還在開這台車，你不准給我報廢！

3、每餐蛋白質吃足手掌大，這是給維修工的加班費。

蕭捷健提到，第二，針對60歲的你，執行低發炎飲食：

1、既然血糖代謝要變弱了，進食順序改成「菜、肉、飯」。

2、每天來一小把堅果、魚油、六個拳頭各色蔬菜，那裡面的多酚類物質就像是給免疫系統的開工紅包，延緩你的免疫衰老。