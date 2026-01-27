好多小孩爆紅疹！　醫警告「1款衣服」恐是皮膚災難：別直接穿

▲孩童身上紅疹大爆發，醫師推測與「刷毛衣物」有關。（圖／顏俊宇醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

天氣轉冷，兒童感染科醫師顏俊宇近期在診間發現，不少小病患身體冒出「大片紅疹」，爸媽焦急地詢問是否為過敏或傳染病？一問之下才發現，竟是為了保暖穿著「有內刷毛」衣物惹的禍。醫師示警，刷毛雖然暖，但對於皮膚敏感的孩子來說，恐怕是「皮膚的災難」。

顏俊宇醫師在粉專指出，不建議讓孩子「直接穿」刷毛衣或毛衣，主要有2大原因：

1. 摩擦刺激：刷毛的化纖材質通常較粗糙，若直接接觸嬌嫩皮膚，會造成物理性刺激，進而引發接觸性皮膚炎。

2. 悶熱不透氣：這類材質保暖力強，但排汗效果差。當孩子活動量大，汗水一旦悶在衣服裡，極容易誘發熱疹（痱子）或讓蕁麻疹大發作。

洋蔥式穿法「內層選純棉」 醫教3招紅疹急救術

到底該怎麼穿才對？顏俊宇強烈建議採取「洋蔥式穿法」，並強調關鍵在於接觸身體的第一層內衣，務必選擇「純棉質」。他解釋，純棉吸汗且親膚，能作為皮膚的屏障，外層再套上刷毛衣或保暖毛衣，「這樣既能保暖，又能避免材質直接刺激皮膚。」

若孩子已經不幸爆發紅疹，顏俊宇也傳授3招居家護理重點：首先是「洗澡水溫不過高」，以免過熱洗掉皮膚保護油脂，讓紅疹更癢；其次是「簡化清潔」，用清水帶過即可，避免過多沐浴乳或泡泡浴造成二次刺激；最後則是「關鍵保濕」，趁洗完澡身體微濕時，趕緊全身塗抹成分單純的乳液，鎖住水分並修復屏障。