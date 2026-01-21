KTV唱一半OHCA！男救回恐變植物人　妻慟：他都說「休息一下就好」

▲男子因腦部缺氧過久，救回後恐變植物人。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者李佳蓉／綜合報導

正值尾牙旺季，ICU護理師林婷今（21）日分享一起心酸案例，一名體重超標、患有三高的男子，吃完尾牙續攤，半夜從KTV被緊急送醫，當時已處於OHCA（到院前心肺功能停止）狀態。雖然經過15分鐘施行CPR與多次電擊成功救回，卻因腦部缺氧過久恐變成植物人。醫護人員看著家屬悔恨的淚水，感嘆其實病發前「心肌梗塞已經在敲門了」。

護理師林婷在粉專分享，這名男子後續做心導管檢查確診為「心肌梗塞」，經搶救後雖然命保住了，但胸口滿是CPR按壓的痕跡、肋骨也斷了幾根。更殘酷的是，由於腦部缺氧時間過長，未來極有可能面臨植物人的命運。

休息一下就好？護理師揭心肌梗塞危險因子

「先生上週就有不舒服的症狀！」男子的太太向護理師泣訴，前幾天先生在逛賣場時，走沒幾步就出現喘、胸悶、冒冷汗等症狀，但因為「休息一下就緩解了」，所以根本沒放在心上。林婷痛心地說，這其實就是心肌梗塞在敲門，「每次發作幾分鐘就覺得好了沒事，總覺得是自己太累，卻沒想到是心臟的問題。」

林婷指出，男子本身患有高血壓、高血脂、體重過重，平時更有抽菸、喝酒的習慣，「他從來不運動，更不信邪，永遠覺得倒楣的不是我！」這些危險因子累積下來，讓本來只是輕微提醒的心絞痛，最後可能演變成破門而入的猝死悲劇。

面對寒冷冬季與尾牙聚餐潮，林婷也列出心肌梗塞「3大危險因子」，關鍵時刻真的能救命：

1.身體徵兆：活動後出現胸悶、喘、胸痛，雖然休息一下可緩解，但切勿輕忽。

2.三高背景：患有高血壓、高血脂、糖尿病者是高危險群。

3.不良習慣：抽菸、喝酒、熬夜，且體重超標又不運動。

林婷最後提醒，尤其是最近要吃尾牙、續攤的朋友，千萬不要不信邪，一旦出現不適就要警覺，免得下次心肌梗塞直接破門而入，連後悔的機會都沒有。