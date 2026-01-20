醉男吐滿身！同事送醫鳥獸散　醫見「病床1幕」嘆：人脈一場空

▲男子喝得爛醉被送到急診，不過同事們卻冷嘲熱諷一臉嫌棄。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者李佳蓉／綜合報導

歲末尾牙拚酒搏感情，換來的恐是一場空！急診科醫師白永嘉分享，一名中年男喝到爛醉被送醫，同事一臉嫌棄更瞬間鳥獸散，只剩太太雖生氣卻細心替先生擦拭穢物。這一幕讓白永嘉想起過去也曾迷信「喝酒養人脈」的自己，不禁感嘆乾了再多瓶也是枉然，最後守在病床邊的，往往只有平常被忽略的家人。

白永嘉醫師在粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文分享，該名男子在公司尾牙喝到爛醉，吐得滿身都是，被幾位同事送來急診時，抽血檢查酒精濃度超高。然而，陪同的同事對他不僅沒有關心，反而冷嘲熱諷，臉上寫滿了嫌棄。

▲白永嘉醫師在急診看過太多悲劇，呼籲別拚酒換人脈。（示意圖／記者李佳蓉攝）

拚酒換人脈？醫心疼：病床旁只剩她

「不久後病人太太來了，同事們也就一哄而散。」白永嘉指出，雖然太太當下看起來很生氣，但動作卻無比溫柔，細心彎著腰幫先生擦拭清理身體。這強烈的對比，讓他彷彿看到過去的自己。

白永嘉坦言，認識他的人都知道，過去的他下班後也常喝醉酒，花很多時間和同事、朋友聚餐，美其名是「交朋友建立人脈關係」，實則忽略了最親近的家人。他在急診室看過太多類似悲劇，病人因應酬導致飲酒過量，生活作息不規律、睡眠不足，年紀輕輕就得到肝硬化或是癌症，「甚至不小心一跌倒，生命就結束了。」

「失去健康與家人，所謂人脈也是一場虛空。」白永嘉感嘆，乾了再多瓶酒也是枉然，當病人倒下時，最後在病床邊陪伴的，往往不是酒肉朋友，而是那些平常被自己忽略的家人。

隨著企業尾牙活動的到來，白永嘉藉此案例沉痛呼籲，人生真的很短暫，千萬不要花時間在虛空的人脈關係上，別把寶貴的時間留給匆匆過客，「留給我們最愛的家人吧！」並提醒民眾，若身邊有陷在應酬關係的親友，請務必給予提醒，健康與家人才是最珍貴的資產。