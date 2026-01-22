ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

她靠「吃水果」1個月暴瘦10kg！卻慘住ICU　醫嘆：是致死重症

金黃色葡萄球菌,食藥署,即時生鮮蔬果,蔬菜,水果。（圖／記者嚴云岑攝）

▲女子狂嗑水果減肥，沒想到竟吃到「酮酸中毒」，慘住加護病房。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

糖尿病不再是老年人的專利！隨著飲食精緻化，糖尿病年輕化趨勢日益嚴重。新陳代謝科醫師林毅欣在節目中分享，一名40歲微胖女子為了減肥，竟實施極端的「水果飲食法」，早餐、午餐狂嗑水果。雖然短短一個月就暴瘦10公斤，但身體卻越變越差，就醫一驗血糖竟飆破600 mg/dL，確診糖尿病的急性重症「酮酸中毒」，緊急住進加護病房。

爸媽都有糖尿病　子女罹病率飆7成

[廣告]請繼續往下閱讀...

新陳代謝科醫師林毅欣在健康好生活節目中指出，糖尿病是家族性加上環境性所造成的結果。根據統計，若父母雙方都有糖尿病，子女未來罹患糖尿病的機率高達7成；若僅單方有，機率也有將近4成。這並非指30歲就會發病，而是隨著時間推移與生活環境的誘發，風險將大幅提升。

狂吃水果月瘦10kg！她血糖飆600住ICU

林毅欣接著分享臨床遇到的慘痛案例，該名女病患因體態較圓潤，決定透過飲食控制來減重，卻誤以為吃水果最健康。她早餐吃掉一大盒水果，中午也不訂便當，而是改吃含有多達7種品項的「水果餐」。雖然過程感到飽足且舒適，甚至在短短一個月內體重就掉了10公斤，成效看似驚人，但她發覺「身體並沒有比較好」，直到進行體檢才驚覺大事不妙。

林毅欣表示，女子當時測出的血糖值高達600 mg/dL，遠超正常值。他解釋，水果中含有「果糖」，大量攝取造成體內糖分急劇上升，加上患者本身有糖尿病家族史，錯誤的飲食習慣導致顯性基因被誘發，最終演變成糖尿病的急性重症，即「酮酸中毒」。

林毅欣嚴肅地說，酮酸中毒在糖尿病患者身上是非常嚴重的併發症，根據文獻統計，有15%的致死率。因此該名女子必須立即住進加護病房觀察2～3天，接受胰島素治療、水分補充與嚴格的飲食控制，最終出院時也只能帶著胰島素回家繼續施打控制。

【倒車插隊？】搶車位差點撞到家人！ 孕婦氣到「當晚就生」

關鍵字： 糖尿病 酮酸中毒 水果 新陳代謝 林毅欣醫師 血糖 家族史

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台中甜食女肝臟「6成都是油」還藏2顆腫瘤　切下蘋果大脂肪肝

90度熱水泡奶粉殺不死仙人掌桿菌　醫曝中毒症狀：澱粉更易污染

大寒節氣病患增加！中醫傳授保養2原則　3高病患注意身體警訊

快訊／法仙人掌桿菌奶粉銷台　食藥署：新安琪兒1批號預防下架

別小看一顆蛋！營養師：CP值超高食物　正確烹調才能吃出健康

他疲憊走路喘竟「急性淋巴性白血病」　醫示警6症狀逾1周要當心

她靠「吃水果」1個月暴瘦10kg！卻慘住ICU　醫嘆：是致死重症

別信雞佛壯陽！4類食物「戰鬥力大飆升」　醫認證：它助GG充血

KTV唱一半OHCA！男救回恐變植物人　妻：他都說休息一下就好

減少跑醫院洗腎奔波　衛福部拚2035年「居家透析」達18%

讀者迴響

回到最上面