她靠「吃水果」1個月暴瘦10kg！卻慘住ICU　醫嘆：是致死重症

▲女子狂嗑水果減肥，沒想到竟吃到「酮酸中毒」，慘住加護病房。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

糖尿病不再是老年人的專利！隨著飲食精緻化，糖尿病年輕化趨勢日益嚴重。新陳代謝科醫師林毅欣在節目中分享，一名40歲微胖女子為了減肥，竟實施極端的「水果飲食法」，早餐、午餐狂嗑水果。雖然短短一個月就暴瘦10公斤，但身體卻越變越差，就醫一驗血糖竟飆破600 mg/dL，確診糖尿病的急性重症「酮酸中毒」，緊急住進加護病房。

爸媽都有糖尿病 子女罹病率飆7成

[廣告]請繼續往下閱讀...

新陳代謝科醫師林毅欣在《健康好生活》節目中指出，糖尿病是家族性加上環境性所造成的結果。根據統計，若父母雙方都有糖尿病，子女未來罹患糖尿病的機率高達7成；若僅單方有，機率也有將近4成。這並非指30歲就會發病，而是隨著時間推移與生活環境的誘發，風險將大幅提升。

狂吃水果月瘦10kg！她血糖飆600住ICU

林毅欣接著分享臨床遇到的慘痛案例，該名女病患因體態較圓潤，決定透過飲食控制來減重，卻誤以為吃水果最健康。她早餐吃掉一大盒水果，中午也不訂便當，而是改吃含有多達7種品項的「水果餐」。雖然過程感到飽足且舒適，甚至在短短一個月內體重就掉了10公斤，成效看似驚人，但她發覺「身體並沒有比較好」，直到進行體檢才驚覺大事不妙。

林毅欣表示，女子當時測出的血糖值高達600 mg/dL，遠超正常值。他解釋，水果中含有「果糖」，大量攝取造成體內糖分急劇上升，加上患者本身有糖尿病家族史，錯誤的飲食習慣導致顯性基因被誘發，最終演變成糖尿病的急性重症，即「酮酸中毒」。

林毅欣嚴肅地說，酮酸中毒在糖尿病患者身上是非常嚴重的併發症，根據文獻統計，有15%的致死率。因此該名女子必須立即住進加護病房觀察2～3天，接受胰島素治療、水分補充與嚴格的飲食控制，最終出院時也只能帶著胰島素回家繼續施打控制。