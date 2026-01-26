霍諾德「99%吃素」徒手攻頂101！　醫點出3關鍵：反而更有力量

▲霍諾德挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）

美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）徒手攀爬台北101，展現驚人的體能與專注力。據《CNN》報導，霍諾德為了減少碳足跡與維持運動表現，才大幅降低肉類攝取，平時99%採取「植物性飲食」。這股支撐強大意志與體能的燃料令家醫科醫師許書華深受震撼，她也藉此破解「沒吃肉就沒力氣」的迷思，傳授3招靠植物吃出好體力。

許書華醫師在粉專指出，看著霍諾德在沒有繩索保護下，於垂直的「玻璃森林」穩健向上，那種對肌肉的極致掌控與如止水般的專注力，讓人驚豔人類的極限。針對公關透露霍諾德長期維持99%的植物性飲食，許多人不禁疑惑：「不吃肉怎麼長肌肉？沒吃肉哪來的體力？不會造成蛋白質不足嗎？」

▲霍諾德為了運動表現與環保考量，平時99%採取「植物性飲食」。（圖／Netflix提供）

「植物系不代表沒力氣！」許書華強調，只要掌握正確方法，植物性來源也能補足優質蛋白質。她歸納出以下3大重點：

1. 豆類和穀類互補

許書華解釋，必需胺基酸人體無法自行製造，少了一項就無法串起修復肌肉的原料。大多數植物蛋白雖營養，但往往少了一、兩樣，例如豆類（黃豆、鷹嘴豆）有大量「離胺酸」卻缺乏「甲硫胺酸」；穀類（糙米、全麥）則相反。她比喻，這就是互補的奧妙，「當你把豆類和穀類湊在一起，就像拼圖一樣」，兩者結合就能湊齊必需胺基酸，讓吸收效率提升到跟肉類一樣的層次。

2. 鎖定「完全蛋白質」尖兵

並非所有蔬菜蛋白質都一樣。許書華點名「黃豆、毛豆、黑豆」是植物界少見的完全蛋白質，必需胺基酸一次給滿。此外，她也提到發酵過的大豆不僅蛋白質密度高，對腸胃負擔也比較小。

3. 善用「種子」神隊友

奇亞籽、南瓜子的蛋白質含量驚人。許書華建議，可在早上的燕麥奶裡撒一把南瓜子，或是喝豆漿加奇亞籽，蛋白質攝取量瞬間增加，還能補足健康的Omega-3。

許書華認為，「吃得輕盈，反而更有力量」不是教條，而是一種更有意識的生活選擇。只要方向對了，就能像霍諾德一樣突破極限。