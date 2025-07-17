ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

為什麼一到國外就便秘？出國前一定要懂的「飲食守則」從此不怕蹲廁所

▲▼ 旅遊,腸胃健康,健康守則,專家建議,旅行提示,便秘,脹氣。（圖／Pexels）

▲出國玩最怕腸胃鬧脾氣！營養師提醒，旅途中的時差與亂吃亂睡，最容易打亂身體節奏，讓便秘脹氣全都來。（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

台灣人熱愛出國，不管是日韓賞櫻追雪還是走跳歐洲打卡名景，旅遊行程安排得緊湊又精彩，但每次到了當地，最先「出問題」的常不是航班，而是腸胃。根據英國《Women’s Health》報導，名人營養師Gabriela Peacock表示，許多旅人在剛抵達目的地的幾天內，都會出現便秘、脹氣、肚悶悶等狀況，這並不罕見，原因就在於旅行會打亂身體的節奏，包括睡眠、消化與荷爾蒙等生理機制全被「時差」與「亂吃亂睡」搞得天翻地覆。

「身體其實很愛有規律的生活，節奏穩了，它才知道怎麼運作。」Peacock 解釋。她也提醒，只要掌握幾個簡單習慣，例如固定用餐與起床時間、多喝水、早上曬個太陽，就能幫身體快速找回「步調感」，減少身體「鬧脾氣」的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 旅遊,腸胃健康,健康守則,專家建議,旅行提示,便秘,脹氣。（圖／Pexels）

為什麼每次旅遊都便秘？原因比你想的多
Peacock點出最常見的腸胃問題就是便秘與脹氣，「兇手」包括水喝太少、久坐不動、蔬果吃太少、加上一點旅行的緊張或興奮感，「這些綜合下來，腸胃基本就是處在震驚狀態。」她建議，至少每餐後走個5分鐘，早上來杯加亞麻籽的果昔，或吃些莓果，讓纖維早點進肚子裡，幫助腸道「開機」。

更意想不到的是，水質也可能影響腸胃！Peacock 表示，不少人即使只是從英國南部跑去北部，皮膚與腸胃就開始「鬧情緒」，這是因為不同地區的水含礦量、過濾方式不同，可能讓本來就敏感的人腸胃反應更明顯，「這不是心理作用，很多人換水源後腸胃真的會出狀況。」

她建議，旅途中盡可能飲用過濾水，並補充益生菌，幫腸道菌叢穩定下來，就不怕「水土不服」。

吃得開心也要吃得巧——旅遊飲食的5大守則，請筆記！
Peacock強調，旅遊不是懲罰自己的飲食冒險，「吃義大利麵、配紅酒，這些都是旅行中最棒的體驗！」重點是找到平衡，不要連續幾天都大吃大喝，身體撐不住，心情自然也不好。

以下是她推薦的5大飲食守則，幫助旅人吃得開心又不爆卡：

早餐一定要吃蛋白質
像是水煮蛋、酪梨或希臘優格加莓果，不只穩定血糖，還有飽足感，開啟一整天的活力。

▲▼ 旅遊,腸胃健康,健康守則,專家建議,旅行提示,便秘,脹氣。（圖／Pexels）

補水不是喝到撐就好
飛機上空氣偏乾，如果再碰上旅遊當地炎熱，多喝水就是基本盤，另外也可以加點電解質或海鹽提升吸收率，讓補水更有效！

千萬別空腹硬撐
少吃一餐結果反而爆食一頓？這種補償效應最常見。建議三餐規律、穩穩來，血糖才不會坐雲霄飛車。

口袋備糧很重要
隨身帶點堅果、蛋白棒或蛋白粉包，避免誤闖「飢餓陷阱」，導致亂吃一通。

美食當前請好好享受，但別連續三天狂吃
美食值得放縱一下，但身體如果「過勞」，就會用脹氣、宿便提醒你別太囂張。

▲▼ 旅遊,腸胃健康,健康守則,專家建議,旅行提示,便秘,脹氣。（圖／Pexels）

加碼建議——出國也該補好纖維！
Peacock特別補充，旅行期間可考慮補充高品質膳食纖維。根據英國調查，只有4%的女性與13%的男性有達到每日建議攝取量，缺纖維不僅會讓腸道塞車，還會影響血糖穩定與整體代謝。

她提醒，「穩定攝取膳食纖維，不只讓你排便順、代謝好，還能幫助你在旅途中比較不會亂吃，提升免疫力，一舉數得。」簡單來說，旅遊好玩沒錯，但腸胃也得顧！掌握「動一動、喝一點、吃得巧」的三大原則，不讓消化出包，出國行程才能好好地從頭玩到尾！

【好Q的嘴邊肉】黑狗把哥哥當麻糬在咬！被哥哥溫柔警告

關鍵字： 旅遊 腸胃健康 健康守則 專家建議 旅行提示 便秘 脹氣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

不想被叫叔叔阿姨！看起來比實際年齡老「這6個壞習慣」你可能天天都在做

戒酒不只是省錢！每一杯酒都在讓你變胖、變老、變不孕…專家超狠警告

無糖飲料未必比較健康？最新研究「糖尿病風險」恐飆升129%

同床竟變惡夢？伴侶「分房睡」崛起　一人一床反而更甜蜜

別再吃水煮雞胸了！她放棄節食「改吃這鍋」3個月鏟肉10公斤

每天醒來就焦慮爆表？巴黎女生教你「3+5步驟」把早晨從慌亂變高級

水星再次逆行！全世界都在卡關「只有他們」一路綠燈、好運爆棚

腦袋亂成一團、心情卡卡？日媒熱推「寫作式冥想」4大好處＋療癒感一次看懂

產後憂鬱不是靠「老公＆爸媽」就能撐過　429位產婦的「調查報告」揭開社會隱性風險

行走的提款機是你嗎？這3大星座「天生有財神罩頂」正財偏財都擋不住！

台灣緊急心導管治療重要推手　黃瑞仁用拓荒者精神翻轉逆境

醫界3典範形塑風格　黃瑞仁以「僕人式領導」打造幸福團隊

為什麼一到國外就便秘？出國前一定要懂的「飲食守則」從此不怕蹲廁所

美籍男捐國泰醫院500萬　「助聽損者植電子耳」盼回饋台灣溫暖

川普要可口可樂棄用玉米糖漿　名醫曝改用蔗糖贏在「吸收慢」

衛福部添2名台南幫！心健司長懸缺10個月補人、國健署長換將

綠委曝光「非醫事人員抽血」關鍵函釋　邱泰源允諾一個月檢討

1周3天不吃早餐「發胖機率增12%」　研究：上午進食才能有效減重

遭疑「鬆綁美豬牛換關稅」　食藥署長：配合國家談判

史萊姆黏土硼超標！醫師：刺激孩子皮膚恐成「煮熟的蝦子」

長輩帶孫「失智風險降24%」　研究揭「每周40小時內」效果佳

台師大女足「血液檢體」去向不明　衛福部長表態：要查清究責

日本專家揭腸道藏有「神秘好菌」　醫：增強癌症治療效果3倍

女壘國手異膚飽受搔癢、流湯之苦　醫曝3大流言：別有症狀才治療

每天都要喝「一款湯」！　台灣男驚罹大腸癌

衛福部列「女足抽血」恐涉4項違法　要教育部把IRB翻過來查一遍

不想被叫叔叔阿姨！看起來比實際年齡老「這6個壞習慣」你可能天天都在做

戒酒不只是省錢！每一杯酒都在讓你變胖、變老、變不孕…專家超狠警告

40歲重度白內障！台中女水晶體「整個乳白色」併發青光眼險失明

遭女足抽血案波及　林口長庚聲明：子計畫獨立執行「均遵守規範」

1天抽3管血「連14天」！蘇一峰曝「等同抽掉全身15%」：絕對是傷害

無糖飲料未必比較健康？最新研究「糖尿病風險」恐飆升129%

女足隊抽血畫面驚見「局部溶血」　醫檢師批：細菌都打到身體裡

全台首例！半導體主管高燒竟是「2心臟病發作」　雙手術搶命

新冠肺炎、猴痘　都是氣候暖化惹的禍！

肥胖加速衰老1.5倍　恐罹52種病、失智風險大增

50歲女頻繁出血2個月　竟是懷孕誘發罕見癌症

她口腔藍紫色腫塊20年臉垂不對稱　長庚創新冷凍治療血管瘤成效佳

兒童發展篩檢完成逾40萬人次　4歲童「情緒起伏大」揪出發展遲緩

女足隊被逼1天抽3次血　醫曝「破壞血管」風險：恐引發血栓

罹癌後運動「死亡風險最多降31%」　醫揭4大助益：別只躺著養病

200萬人用安眠藥創新高　專家教「不成癮助眠法」

她吃安眠藥睡不好「恍神摔車」　醫：「共眠煞」2病齊發難治療

癌王！　醫示警「3大症狀」

19歲男大生爆肥得糖尿病　醫點名4大兇手：很多人天天吃

飯店赤腳洗澡恐染HPV！腳底冒顆粒「非老繭」　醫示警：具傳染性

孕婦受菸害將引發DNA甲基化異常　恐讓胚胎與胎兒都異常

同床竟變惡夢？伴侶「分房睡」崛起　一人一床反而更甜蜜

老公搶吸奶頭「會影響母乳成分嗎？」　醫師解答！一票爸爸笑了

法國知名「芥末醬」二氧化硫超標　越南栗香地瓜農藥違規

台中女6m高墜落...爆炸性骨折險癱　醫用「千斤頂」恢復神經功能

再爆4起M痘！都是30多歲男中招　疫情到9月都處活躍流行期

博愛座改優先席！民憂「加深世代對立」　衛福部不樂見1情況

公費流感抗病毒藥劑8/1起擴大！增納「胖兒少」等2對象

快訊／新冠單周32死！40多歲男併發肺炎敗血症亡　疫情還在流行

台灣「虐老」通報增加　衛福部：55%是子孫傷父母

隔夜水能喝嗎？西瓜能隔夜吃嗎？專家給答案

9歲童「草莓舌」高燒不退　醫揪出「猩紅熱」：症狀像感冒易忽視

1到4歲是「溺水」高風險年齡　國健署：浴盆也潛藏危機

撞球名將心肌梗塞猝逝　醫曝危險因子：二手菸會害血管堵塞

手機殼可能藏「重金屬、毒素」敗腎致癌　醫：2種材質較安全

尿液其實比口水乾淨　醫揭3個冷知識：有異味恐是感染徵兆

「每日1杯咖啡＋1杯茶」骨鬆風險降3成　英研究揭最理想組合

心理師會不會被ChatGPT取代？她提「4關鍵」分析第一線真相

女重訓後「胸部變豐滿」竟是癌！醫示警3情況：變大不是好事

林俊傑驚傳心臟病！ 醫警告「這些徵兆」40+男人最危險

三元大火傳氫氟酸外洩！致命劇毒是否有影響？專家解答

80+免費！「爺奶Color Walk」台中場報名啟動　百歲人瑞再挑戰！

別再吃水煮雞胸了！她放棄節食「改吃這鍋」3個月鏟肉10公斤

韓國爆240例瘧疾「暑假是高峰期」　羅一鈞：可評估預防投藥

補充鋅口服藥短缺　食藥署「控貨中」：優先保留門診病人使用

藍色鏡片會傷眼　醫解析「太陽眼鏡」挑選關鍵：灰黑色最好

林俊傑自曝心跳異常　名醫示警「心律不整」4警訊

國衛院、部桃研發「手部衛生行為監測系統」　有助預防院內感染

夏天小心「冷氣病」害頭痛、肩頸僵硬　醫：可喝薑茶預防

早產兒住院832天順利出院　屏基8/9「卓爸40」感恩慶典

「玉米+毛豆」是世衛認證抗癌食譜　譚敦慈推薦2組超商飲食　

男遭「釘槍射穿心臟」奇蹟活命　醫曝搶救4關鍵：勿強行喚醒傷者

國際癌症會議越南登場！台越400醫界菁英共研「智慧醫療」

收出養媒合新制上路！評估回歸政府　機構違規停辦1年

沒來由的莫名「emo」　精神科醫分析4大背後原因

熱菜冰了不會壞！營養師曝「5大冰箱食安迷思」

接種RSV疫苗母嬰都獲益　醫：懷孕28-36週施打是最佳策略

頭頸癌患找回「食在幸福」　語療師親授吞嚥肌訓練法

天熱「尿路結石」患者增！醫示警「6症狀」快就醫

年紀輕輕鼾聲如雷！小心健康殺手　醫：呼吸中止症嚴重可能猝死

「咀嚼」有益健康！醫揭「8大好處」：預防肥胖還防癌

痘痘狂冒當心「2地雷食物」增加出油　乳製品也上榜

「汗」會反應身體健康！醫揭夏天「6大異常出汗」

門診名稱太寫實　醫院設「不上班專科」　醫師揭背後真相

台大北護分院實踐ESG　院長詹鼎正：拚今年底完成「永續報告書」

她誦經看不清才知白內障！醫示警「患者年齡層下降」2症狀別輕忽

「狼醫查詢平台」8月上線　衛福部揭規劃：判決確定案件優先

他胃痛3年竟是細菌感染釀禍「罹癌風險飆10倍」　醫揭常見6症狀

男微整注射「少女針」中風失明　醫：「黃金三角區」誤打恐致死

台中「首例M痘」本土確診　30多歲男愛愛後驚見下面長怪東西

分科測驗明天考完「爸媽地雷問句」別再提　專家揭關心孩子重點

特別條例撥補健保基金、穩藥品供應　醫界力挺：展現國家戰略重視

專家揭2招穩定考生情緒　穴道按摩助放鬆、提神

大腸癌擴大篩檢「半年破103萬人」創紀錄　6成是女性接受檢查

吃辣真的會冒痘？營養師破解迷思：真正兇手藏在這裡

北投國中疑食物中毒「初判非病菌」　羅一鈞曝關鍵：症狀發癢最多

嚴重乾眼症「維他命A眼藥膏」爆短缺　食藥署揭替代方案

不只是斷捨離！ 研究：丟棄舊情人物品有助釋懷與原諒

北投國中17人疑食物中毒送醫　衛生局緊急勒令業者停業

一喝咖啡就心悸？營養師揭「3大地雷」：你可能每天都在踩

她背痛竟是主動脈剝離險喪命　夏季好發3大危險因素一次看

糞便臭味恐藏疾病！醫警告聞到「4味道」快就醫：比症狀早出現

睡太多會傷腦　研究：睡超過9小時恐影響認知能力

馬偕醫院耗時3個月完成碳盤查獲認證　力推醫療產業綠色轉型

久坐不只容易胖！醫師揭「心血管、癌症、憂鬱」風險全曝光

28歲男壞壞太猛「陰莖啪一聲」！以為沒事　切開包皮才知嚴重撕裂

藍環章魚中毒有4症狀　醫揭「沒有解毒劑」：熬過24小時才能活

守護頭頸癌患博「大刀故鄉」美譽　慈院陳培榕獲頒醫療奉獻獎

4加熱菸業者退出審查申請　國健署：資料準備不足

嚇爛！「下體長肉芽」捏破長越多　菜花男崩潰：我母胎單身耶

「肺高壓」早期難診斷　北榮偵測系統10分鐘揪高風險者

新生兒染腸病毒「數小時內惡化」　醫示警3徵兆：初期難診斷

長時間滑手機「眼痛後頭痛」　醫揭視力減損7大徵兆

男大生看演唱會「惡性心律不整」倒地　醫揭常見昏厥4原因

衛福部指「土城殺妻案」無保飭回待商榷　將開會研議致命危險清單

她搭11小時飛機「落地10分鐘」倒地亡！　醫曝4大高風險族群

夏天總是睡不好？中醫師大推「1飲料」安神助眠　睡前按3穴位效果更好

喪屍煙彈再爆3款相似物質　食藥署預告列二級管制藥

為什麼膽固醇正常也會血管硬化？醫師揭開動脈硬化的「隱形殺手」

溺水意外勇消「還有1人加護搶命中」　院方：非常擔心缺氧過久

跟風超慢跑！復健醫「1錯誤跑法」痛到不行：足底筋膜炎了

睡太多也會傷腦？　研究：睡超過9小時認知能力恐下降

看病太難！門諾啟動偏鄉醫療零距離　募1273萬為偏鄉續命

頻聳肩發怪聲！中藥+針灸神助攻　11歲妥瑞氏童找回快樂童年

研究：右側躺促進大腦排毒　3特殊情況需另調整睡姿

一天最多2片！酸痛貼布用錯恐傷肝腎、鬧中毒

長庚研究：長者睡眠差「腦中廢物排不出」　加速神經退化

ChatGPT成癮「對兒少影響更大」　醫憂：成為逃避壓力的出口

台首例ChatGPT成癮症　男愛上AI情人「每天互動600次」生活失控

貧血、感冒恐是急性血癌！基因檢測+創新藥物　助落實精準治療

「健康魔人」無症狀　一動作發現罹癌：救了自己的命！

腦袋亂成一團、心情卡卡？日媒熱推「寫作式冥想」4大好處＋療癒感一次看懂

猩紅熱創5年新高！疾管署：噬肉菌社區流行「3至12歲最多」

土城殺妻引「保護令無用」質疑　衛福部：將了解此案處理程序

產後憂鬱不是靠「老公＆爸媽」就能撐過　429位產婦的「調查報告」揭開社會隱性風險

土城男當街砍妻　婦團：「保護令核發前後」暴力嚴重度會增加

新生兒腸病毒5死　疾管署公布建議：媽媽疑似感染應停餵母乳

壓力一來就狂吃？營養師曝「壓力胖元兇」　3招穩住賀爾蒙甩脂肪

每天走1萬步就能瘦？你可以靠4招開啟「燃脂模式」多數人第3點都搞錯

年輕人染梅毒連4年暴增　24歲以下即起可免費快篩

喝一杯不會怎樣啦？她一戒酒就瘦9公斤「開啟人生新副本」還找出過度飲酒的原因！

土城男當街砍妻　醫分析「心理狀態極端」：存在強烈毀滅慾

網路突狂冒「中草藥師」證書！藥師怒批違法　衛福部要查

勒頸是家暴致命警訊　醫：伴侶出現6行為快求助

裕毛屋「生魚片醬油」防腐劑超標　越南榴槤農藥殘留違規

天熱吃很少卻變胖？醫揭「3大關鍵原因」

【廣編】7/8世界過敏日！專科醫師：選對菌種持續補充，才能有效調整過敏體質

2款兒童新藥8/1起納健保！短腸症首款藥物獲給付「年省544萬元」

糞便潛血陽性「罹癌風險增30倍」　醫：快做大腸鏡

工作暑假兩頭燒、爸媽比小孩還忙！美式賣場熱銷神隊友「克補B群」一錠搞定全場景

年輕女也會得子宮內膜癌　「初經、停經前後」異常出血當心

女神安心亞火力全開秀！大學眼科攜手德國蔡司見證1200萬眼「無框人生」

淹水恐陷「4大感染風險」　羅一鈞：去年類鼻疽奪24命

讀者迴響

回到最上面