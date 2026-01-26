老師肩痛「寫黑板困難、痛到無法睡」　竟因旋轉肌袖撕裂

▲骨科醫師葉詩翰說明五十肩與旋轉肌袖撕裂差異。（圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

許多人因「肩膀痛」「手抬不起來」，就以為自己是「五十肩」，一名60歲女教師肩膀痛達三個月，穿衣、提包、寫黑板都變得困難，夜間更痛到無法睡覺，就醫才知道是「旋轉肌袖撕裂」上身。醫師提醒，這兩者症狀相似卻本質不同，治療方式也完全不一樣，必須透過專業檢查與影像確認。

收治個案的中國醫藥大學新竹附設醫院骨科醫師葉詩翰指出，五十肩（學名為黏連性肩關節囊炎）主要是關節囊發炎、沾黏，導致肩關節逐漸變得僵硬，除了疼痛外，最大特徵是關節活動度明顯受限，不論自己抬手，或由醫師幫忙抬手、內外旋（被動活動）都會卡住。

[廣告]請繼續往下閱讀...

相較之下，旋轉肌袖撕裂是肌腱破裂造成的結構性問題，常見表現為疼痛合併無力，患者主動抬手困難，但被動活動度相對保留，夜間痛醒、提物無力都是典型症狀。兩者症狀相似卻本質不同，治療方式也完全不一樣，必須透過專業檢查與影像確認。

葉詩翰分析，「旋轉肌袖撕裂」在中高齡族群常見但容易被忽略，令人擔心的是，當撕裂範圍大到屬於「巨大撕裂」時，若僅以一般關節鏡縫合，文獻指出再撕裂率最高可達84%。

該名女教師經理學檢查，旋轉肌夾擠測試陽性，阻力測試顯示明顯無力，經核磁共振確診「巨大旋轉肌袖撕裂」，且肌腱薄、撕裂後明顯退縮，並已有部分脂肪浸潤，屬於高再撕裂風險族群。

▲患者旋轉肌袖撕裂術後縫合復位。

葉詩翰說明，為提升肌腱癒合機率，採用微創關節鏡旋轉肌袖修補結合自體肱二頭肌轉位術，來強化薄弱的旋轉肌袖，不僅降低再撕裂風險，也有助於力量恢復與肩關節穩定度的提升。手術歷時約2小時，住院3天，術後老師已順利恢復教學，抬手寫黑板不再疼痛無力，長期肩痛、抬舉無力等困擾獲得改善。

葉詩翰提醒，旋轉肌袖撕裂並非一夕之間發生，多半是因為長期累積的退化，加上一個不當用力的動作所引發，因此，日常生活中的預防相當重要。建議應盡量避免長時間、反覆把手高舉過頭的動作，例如長時間粉刷、搬高處物品，這些都會讓肩袖肌腱持續處於高張力狀態，加速磨損。

葉詩翰也提到，在提重物或搬東西時，應避免突然用力拉扯，尤其是手臂伸直、肩膀外展時用力，最容易造成肌腱瞬間受傷。平時也建議透過簡單的肩胛穩定肌群訓練，強化肩膀周圍的支撐結構，讓肩關節在活動時更穩定，減少肌腱負擔。

此外，抽菸、血糖與血脂控制不佳，都會影響肌腱的血液供應與修復能力，加速退化，因此戒菸、控制血糖與血脂，不只是保護心血管，也是在保護肩膀。

葉詩翰特別強調，若出現肩膀疼痛、抬手無力等症狀，超過兩週仍未改善，就應儘早就醫檢查。早期發現旋轉肌袖撕裂，治療選擇更多，恢復也會更好，避免拖到變成巨大撕裂，增加治療難度與再撕裂風險。