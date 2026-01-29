印度「立百病毒」致死率75%　醫列3重點：看完你就不用慌

▲疾管署說明立百病毒。（圖／記者洪巧藍攝）



記者陳俊宏／綜合報導

近期印度發生立百病毒感染症疫情，世界衛生組織（WHO）資料顯示，致死率約40%至75%，疾管署已預告將立百病毒列為第五類法定傳染病。對此，小兒科醫師傑登列出最容易誤會的3個重點，包括台灣目前「零病例」，「看完你就不用慌」！

傑登醫師在臉書說，立百病毒（Nipah virus）感染症被列為法定傳染病，是不是很可怕？最近新聞常提到「立百病毒」，不少家長開始擔心，是不是很多東西都不能吃了？

傑登醫師表示，為什麼立百病毒會引起關注？它是人畜共通傳染病，輕微症狀有發燒、頭痛、呼吸道症狀，嚴重症狀包括走路不穩、腦炎、抽搐、意識改變。

▼立百病毒感染症。（圖／疾管署提供）



傑登醫師指出，WHO資料顯示，致死率雖達40–75%，但傳播力不強，因此各國是「高度監測」，不是恐慌性防疫。他列出「最容易誤會的3個重點」一次講清楚，看完你就不用慌！

重點一：台灣目前「零病例」！

台灣目前沒有任何確診人類或動物病例

列為第五類法定傳染病

是為了「提早防範」而非「正在流行」唷

重點二：它會像COVID、流感這樣大爆發嗎？

答案是：不會

雖然人傳人是有可能的

但需要非常密切、長時間接觸

多發生在家庭照護或醫療院所中

目前沒有證據顯示它能在社區大規模擴散

重點三：椰子汁、豬肉還能吃嗎？

果蝠是主要來源

直接接觸果蝠的唾液、尿液就有機會被感染

例如吃了被果蝠啃咬過、接觸過

但未清洗、被污染的軟質水果

▼立百病毒感染症預防方法。（圖／疾管署提供）



傑登醫師提到，根據流行病學調查（以孟加拉疫情為主），約有47%的感染者，曾有飲用「生椰棗樹汁」，最容易被誤會的地方是防疫資料中提到的「椰棗汁」，指的是 「生的椰棗樹汁（raw date palm sap）」，是割開椰棗樹幹流出來的樹汁，果蝠會湊上去舔，樹汁因此被唾液汙染。

1、椰子汁還能喝嗎？

完全沒問題！椰子汁≠椰棗樹汁

病毒風險主要是「生椰棗樹汁」（常見於南亞）

椰子有硬殼，果蝠咬不開！

結論： 台灣市售椰子汁是可以安心喝的

2、豬隻可以被感染再傳染給人，豬肉還能吃嗎？

早期馬來西亞疫情與豬有關

但近期印度疫情主因是果蝠

而且立百病毒「怕高溫」

只要食物充分加熱、煮熟，就沒有感染風險

傑登醫師分享，該如何預防？

1、出國注意

前往南亞（孟加拉、印度部分地區）旅遊時要當心

2、拒絕生食

避開路邊不明的「生果汁、飲料」、水果洗淨再吃

3、遠離野生動物

避免接觸果蝠、蝙蝠或野生豬隻

4、勤洗手

這是不變的防疫真理

傑登醫師說，立百病毒致死率雖高，但「不容易傳播」，只要不前往疫區、不接觸野生動物、食物洗淨煮熟，我們就很安全！

疾管署指出，現行已將立百病毒感染症列為法定傳染病國家，包含日本、新加坡、南韓、泰國及印度等國；我國踐行預告程序後，預計於3月中正式列為第五類法定傳染病。

疾管署表示，醫師如發現符合通報定義疑似個案，應於24小時內於傳染病通報系統（NIDRS）通報與採檢送驗，並將病人留置指定隔離治療機構施行隔離治療；醫療機構人員照護疑似或感染立百病毒的病人時，建議依醫療照護處置項目，採取標準防護措施、接觸傳染、飛沫傳染及空氣傳染防護措施。

疾管署說明，立百病毒感染症為人畜共通傳染病，其自然宿主為果蝠（狐蝠屬），並可感染豬隻等中間宿主，再傳染給人類。

傳播途徑主要分為動物傳人、食物傳播以及有限的人傳人3類，包含直接接觸病豬、食用受果蝠（狐蝠屬）尿液或唾液污染的食品等，或經由密切接觸病人的血液、體液、呼吸道分泌物造成感染；臨床症狀表現廣泛，包括無症狀感染、急性呼吸道症狀到致命性腦炎均可能發生。