害怕割包皮！9歲弟哭喊「給妳100求回家」　媽1條件他秒答應

▲一名國小弟弟實在太害怕割包皮，竟向媽媽「開價」求饒。（示意圖／CFP）

記者李佳蓉／綜合報導

泌尿科醫師蘇信豪今（28）日分享一則診間趣聞，一名9歲男童為了逃避割包皮，竟然哭著試圖用100元賄賂媽媽求放過；沒想到媽媽見過大風大浪，霸氣祭出「加價購」策略，讓男童瞬間收起眼淚大喊：「好！」超快變臉速度讓醫師當場看呆，忍不住大讚這孩子根本是商業奇才。

開業泌尿科診所副院長蘇信豪在粉專發文，直呼遇到「最強談判專家」。他描述，前天診間來了一名小弟弟，本身包莖嚴重，洗澡時包皮難以翻開清洗，龜頭甚至無法露出來，被媽媽帶來要求割包皮。但因為弟弟實在太害怕，竟然使出悲情牌，哭著對媽媽求饒：「媽…我給妳100塊，我們回家好不好…」試圖用零用錢換取「身體自主權」。

哭喊「給妳100求回家」 媽加價1千他秒成交

面對兒子的淚水攻勢，媽媽絲毫不為所動，展現出談判高手的氣場。蘇信豪轉述，媽媽當下反手就是一個「加價購」策略，霸氣開出條件：「給你1000，現在割！」他笑稱，小弟弟眼睛裡的淚水「瞬間變成了$$符號」，毫不猶豫立刻大喊：「好！」答應動手術。

這戲劇性的一幕讓在一旁的蘇信豪看傻眼，忍不住佩服表示：「這個變臉速度之快，連我都看呆了。」他打趣地在文中標註，這孩子小小年紀就懂得市場機制與情緒價值管理，絕對是名「商業奇才」，並預言「這小孩會成功的」。這場兒童泌尿科的割包皮記，最終印證了「錢不是萬能，但沒錢萬萬不能」的道理，也成為醫師難忘的診間笑話。

包皮到底割不割？ 醫揭「3大指標」

不過，到底什麼情況下才需要動刀？開業泌尿科診所院長顧芳瑜曾指出，包皮過長除了是生理問題，也可能成為心理壓力的來源，若長期無法保持清潔，容易滋生細菌，引發包皮炎、龜頭炎等感染，甚至影響泌尿功能，若於青春期遭同儕排擠，對孩子的自尊與心理發展更可能造成長遠影響。

有關於是否需要接受手術，顧芳瑜建議家長可從3點進行初步觀察，包括「勃起時龜頭是否能自然露出」、「包皮或龜頭是否反覆發炎」以及「是否曾因包皮過緊造成泌尿道感染或排尿困難」。

顧芳瑜提醒，割包皮手術除了改善清潔與感染風險，也能解除心理壓力，並有助於預防未來可能出現的性功能障礙，對身心發展均具正面效益，若有上述情形，建議及早就醫，經泌尿專科醫師評估後再決定治療方式。