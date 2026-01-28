網喝「10cc魔法藥水」昏睡到天亮　醫警告3種人別試：下面恐鎖死

▲藥水希普利敏副作用之一就是「嗜睡」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

近期社群平台Threads上熱議抗過敏藥物中的元老級角色「希普利敏」，有網友分享實測喝了10c.c.後直接「昏睡到天亮」，引起一票家長討論。儘管效果看似驚人，但泌尿科醫師蘇信豪急忙示警，這罐「魔法藥水」雖然能讓人很好睡，但小心也會對泌尿系統帶來「尿不出來」的強烈衝擊，嚴重甚至得掛急診插尿管。

醫師蘇信豪在粉專發文指出，希普利敏的成分為Cyproheptadine，屬於「第一代抗組織胺」。這類藥物因分子小、具高度親脂性，很容易穿透「血腦屏障」進入大腦，進而抑制中樞神經，產生強烈的嗜睡感。雖然它對抗過敏有效，但對成人來說，「副作用往往比主作用更有感」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

魔法藥水喝完昏睡 小心下面「全鎖死」

除了讓人昏昏欲睡，蘇信豪更從泌尿科觀點點出恐怖後果——「急性尿滯留」。他解釋，該藥物具有明顯的「抗膽鹼（Anticholinergic）」作用，這對泌尿系統會造成兩大衝擊：第一是讓膀胱收縮無力，「膀胱這顆氣球擠不動了，尿液排不出去」；第二則是造成尿道括約肌放鬆困難，「就像水龍頭被鎖死，門打不開」。

蘇信豪警告，若男性本身就有攝護腺肥大問題，這類藥物恐成為壓垮駱駝的最後一根稻草，喝完想尿卻尿不出來，導致膀胱脹痛，最後只能掛急診插導尿管，變成真正的「滴尿不漏」。

「藥物是用來治療的，不是用來睡覺的！」蘇信豪特別點名3類族群千萬別亂喝：

1. 攝護腺肥大男性：避免引發急性尿滯留風險。

2. 高齡長輩：強烈嗜睡與頭暈極易導致半夜起床跌倒、骨折。

3. 青光眼患者：可能導致眼壓升高。

蘇信豪提醒，民眾若有失眠困擾應尋求正規治療，切勿跟風將藥物當成助眠神器，以免睡飽了卻換來身體更大的災難。

嗜睡又能開胃 全是藥物副作用

事實上，藥師洪正憲也曾發文衛教，希普利敏的兩大「特殊技能」其實是來自於副作用，包括「明顯的嗜睡感」以及「促進食慾」。若孩子服藥後昏睡影響作息、上課無法專心，可與醫師討論是否換成第二代的勝克敏液（Cetirizine）。但若孩子因為皮膚癢到晚上睡不好，嗜睡反而能幫助孩子好好休息。

不過，洪正憲也強調，希普利敏雖有促進食慾的效果，但畢竟是藥物，家長千萬不要自行至藥局買藥給孩子吃，「長期自行服用可能會掩蓋其他潛在的健康問題，或造成不必要的身體負擔。」