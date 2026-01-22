他疲憊走路喘竟「急性淋巴性白血病」　醫示警6症狀逾1周要當心

▲血液病學會理事長柯博升提醒急性淋巴性白血病(ALL)病程快速，應及早治療。（圖／癌症希望基金會提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

44歲的江先生，日前連續2周出現莫名疲憊、走幾步路就氣喘吁吁而就醫，抽血檢查隔日即發現白血球數值高達25萬，緊急住院後確診為急性淋巴性白血病。醫師指出，若莫名出現1周以上的蒼白無力、感染發燒、瘀青、出血不止、骨骼疼痛或是淋巴結腫脹等症狀，務必及時接受血液與骨髓檢查，掌握黃金治療時間。

急性淋巴性白血病（Acute Lymphoblastic Leukemia，簡稱 ALL）發病快、病程兇猛，長期被視為臨床上最具挑戰性的血液惡性腫瘤之一。由於此疾病可能惡化得極為快速，病友可能1個月前健康檢查顯示正常，但1個月後就猛然發病。

中華民國血液病學會理事長柯博升指出，台灣每年新增300例急性淋巴性白血病個案，雖好發於 10 歲以下兒童，但對成人病友的衝擊不容小覷。發病後，淋巴芽細胞會異常增生，產出大量且功能不全的淋巴細胞，不僅喪失免疫功能，還會壓迫正常造血空間，全面衝擊身體機能。

柯博升進一步說明，急性淋巴性白血病的進程快速，需要高劑量化療來清除癌細胞。整體治療可分為三大階段，第一階段引導期，以高劑量化療為主，並視基因突變與否加入標靶藥物，以將癌細胞降至5%以下為目標；第二階段為鞏固期，以持續清除剩餘的癌細胞為目標；第三階段維持期，則藉由低劑量化療藥物避免復發。

▲認識急性淋巴性白血病。

過去急性淋巴性白血病的治療，臨床多以高強度化學治療合併骨髓移植為主，但治療卻經常伴隨嚴重併發症及長期排斥反應，對病友和家屬的身心皆是一大考驗。

中華民國血液及骨髓移植學會理事長葉士芃表示，近年來，可測量殘存癌細胞(MRD)精準檢測技術的發展，使臨床醫師得以更精細掌握疾病狀態；在治療達成可測量殘存癌細胞(MRD)陰性後，後續治療有骨髓移植及免疫治療等方式可運用，臨床上終於可依個人狀況、風險評估，精準打造個人化療程。

江先生治療期間歷經高劑量化療引發的敗血症、反覆高燒與胰臟炎等嚴峻考驗，所幸在醫療團隊與家人支持下成功熬過難關，並達成可測量殘存癌細胞(MRD)陰性。在後續治療抉擇期，江先生依據可測量殘存癌細胞(MRD)檢測結果與醫師充分討論後選擇免疫治療，持續清除更微量的殘存癌細胞，疾病至今穩定控制、逐步重返生活軌道。

癌症希望基金會副執行長許怡敏表示，急性淋巴性白血病在各階段的治療選擇日益多元，為因應新趨勢，癌症希望基金會持續優化衛教內容，推出最新版《選擇適合你的治療方式：急性淋巴性白血病 ALL in 1》衛教懶人包，協助病友在關鍵治療歷程中更能掌握周延的資訊。

▲癌症希望基金會、中華民國血液病學會、中華民國血液及骨髓移植學會與台灣安進發布最新版《選擇適合你的治療方式：急性淋巴性白血病 ALL in 1》衛教懶人包。