一天只吃一餐！她「體脂飆57%」嚇壞　營養師曝地雷：越減越胖

▲雙寶媽不吃碳水、不吃油脂，結果越減越胖「身體有一半以上都是脂肪」。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／採訪報導

你也深陷「少吃多動」卻越減越肥的地獄嗎？一名雙寶媽為了瘦身，每天極度自律，一天只吃一餐生菜沙拉加雞腿肉，攝取熱量甚至不到800大卡，沒想到站上體脂機一測，體脂率竟高達57%，全身一半以上都是脂肪。營養師陳冠蓉指出，與其虐待身體，不如每餐吃足「1碗蔬菜＋手掌大蛋白質＋2～3份好澱粉」，會發現體脂肪真的往下降。

營養師陳冠蓉在粉專「蓉媽咪營養師健康寶典」分享這起個案，該名雙寶媽每天只吃800大卡，不吃碳水、不吃油脂，身體接收到的訊息就是「我快餓死了！」此舉會導致代謝率不足。她更警告，當蛋白質攝取不夠，不僅會開始掉頭髮、免疫力變差，「最慘的是體脂率反而上升」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳冠蓉解釋，當用餓肚子的方式減肥，身體掉的大部分都是水分和肌肉，身體以為遇到飢荒會直接啟動「節能模式」。一旦恢復正常吃，身體吸收率會變得極好，「脂肪回來的比誰都快」，這就是恐怖的溜溜球效應，讓人變成體脂超高的「泡芙人」。

陳冠蓉接受《ETtoday健康雲》採訪時，進一步說明一天只吃一餐「卻瘦不下來」的原因。她分析，長期飲食的熱量、蛋白質攝取不足，容易造成肌肉量流失、代謝率下滑；一旦恢復正常飲食，身體會傾向脂肪合成和堆積，在長期肌肉減少、脂肪增加的惡性循環之下，就會造就體脂率過高的結果。

陳冠蓉分析，若缺乏正確的飲食觀念與調整，光靠運動無法減去更多的體重，反而因為過度運動讓身體產生發炎反應、壓力荷爾蒙上升、熱量消耗得更快，造成肌肉量下滑得更快速。她提醒，找到適合自己的飲食份量，持之以恆地執行，再搭配適量的運動，才是長久不復胖的好方法。

「如果你還在靠意志力少吃、每天跑步，請先停下來！」陳冠蓉坦言，與其拚命虐待身體，不如學會懂營養。她公開增肌減脂的黃金比例，吃對食物，你會發現體脂率開始下降：

✓一碗以上的蔬菜

✓手掌大的蛋白質（如豆腐、魚、雞肉、蛋）

✓2～3份的好碳水（如糙米、藜麥、鷹嘴豆）