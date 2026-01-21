植牙醫材仿冒品流入市面　食藥署公布4批號：送司法偵辦

▲國內驚傳植牙醫療器材仿冒事件，且已流入市面。（圖／食藥署提供）

記者邱俊吉／台北報導

國內驚傳植牙醫療器材仿冒事件。食藥署今宣布，近日接獲通報，市面上出現未經原廠授權販售的植牙用骨內植體，相關產品已流入國內通路，且外包裝標示為韓文，與核准上市產品不符；主管機關已掌握具體批號與事證，並啟動查處機制，提醒醫療端與民眾提高警覺。

食藥署副署長王德原指出，此次通報來源為台灣士卓曼醫療器械有限公司，涉及產品為瑞士進口「史得勞曼純鈦洛新骨內植體（骨高度錐形）」（衛部醫器輸字第027794號）偽冒品，已確認的問題批號包含CTWJ1、CFEK1、EWKP4、EYJY5；相關事證顯示，該等偽冒品並非由原廠合法製造或輸入，已涉嫌違反醫療器材管理相關法規。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王德原表示，在行政應變上，食藥署第一時間已將偽冒牙科骨內植體的廠牌、型號、批號及外觀辨識重點，通報各醫療機構及牙科相關醫學會，要求提高警覺，醫療端若於臨床或通路端發現上述批號產品，應即檢附相關事證向主管機關通報，以利後續追查。

此外，食藥署已同步函知財政部關務署，要求加強邊境管控與攔查作業，嚴防偽冒醫療器材自境外流入，阻斷非法供應鏈。

王德原提醒，民眾若對自身所使用的植牙產品來源存有疑慮，或出現不適症狀，應立即回原就診醫療機構諮詢確認，醫療機構亦應向合法醫療器材商購買經核准的產品，以降低風險；如發現醫療器材品質異常，或因使用醫療器材導致嚴重不良反應，可通報衛福部所建置全國藥物不良反應通報中心，通報專線為02-2396-0100。