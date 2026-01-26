睡覺太亮「心臟整夜加班」！　醫警告3類人最慘

▲睡覺時環境太亮，其實很傷心臟。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

提到保護心臟，第一直覺都是少油少鹽、多運動，但生活中有個隱形殺手常被忽略，那就是「光線」。高齡醫學內科醫師傅裕翔指出，曾遇到一名長輩膽固醇控制良好、藥也乖乖吃，心臟狀況卻每況愈下，一問之下才發現原來是「睡覺時太亮」。醫師警告，睡眠時長期暴露在光線下，就像心臟被迫加班，對於「3類人」而言，累積傷害的速度更快。

傅裕翔醫師在粉專分享門診案例，有家屬困惑長輩明明按時服藥，為何心臟還是越來越差？細問生活作息才驚覺，長輩晚上睡覺時床邊小夜燈整晚開著、電視沒關，窗外路燈還直直照進來。雖然家屬認為這是為了安全或怕黑，但在醫師眼裡卻是大忌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

睡覺太亮「心臟沒下班」 醫：血管像被高壓沖刷

為什麼光線會「傷心」？傅裕翔引述去年底刊登在《美國醫學會雜誌》的研究表示，睡眠時長期暴露在光線下，會干擾人體生理時鐘。身體原本在夜晚應進入「修復模式」，讓心跳放慢、血壓下降；一旦光線持續刺激，大腦會誤以為天還沒黑，交感神經就會一直處在工作狀態。

「我會把這件事形容成『心臟沒有下班』。」傅裕翔解釋，這不是一、兩天的影響，長期下來隔天的心跳與血壓調節變差，就像水管一直被高壓沖刷，內壁久了就會受損。這對於本來就有高血壓、心臟病、糖尿病的長輩來說，累積傷害的速度更快。此外，夜間光線還會影響具備血管保護、抗發炎作用的「褪黑激素」分泌。

想要改善，傅裕翔建議不用完全摸黑，而是將光線降級，讓房間「真的有夜晚的樣子」：

✓換成低照度、暖色系的小夜燈

✓電視設自動關機

✓窗簾遮掉直射路燈

傅裕翔強調，很多家屬回饋，只是調暗燈光，長輩夜醒次數就變少，白天精神更好。有時候把燈關暗一點，就是在替心臟減壓。