醫院評鑑效期4年改6年　石崇良：建立常態監測機制

▲衛福部長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部公告「醫院評鑑」效期從4年延長到6年，並回溯至112年受評合格醫院適用。衛福部長石崇良今（28）日表示，因應醫院評鑑制度需要改革，所以先將時效延長，這段期間會優化資訊系統、建立常態性監測指標，以減少不必要文書作業；如果監測中發現狀況，必要時啟動追蹤輔導，確保醫療品質。

石崇良今日出席衛福部「高算力中心暨跨國聯邦學習平台」成果發表會，受訪談及醫院評鑑改革，他表示，評鑑過去是以4年一輪為原則，過去新冠疫情期間曾因疫情關係而延長，不過當時也不是完全沒有評鑑，而是由委託單位醫策會因應環境需要，導入各種不同訪查，例如強化當初的專責病房、院內動線，是用「輔導訪視」的方式提升醫院能力，雖然不是過去制式、「大拜拜式」的評鑑方式，但結果來看疫情中反而做得很好，院內感染等數據大幅降低。

石崇良說，衛福部因此考慮到評鑑改革需要減少文書作業，讓評鑑不再流於制式化，想用一些時間來做內容與方式改革，所以讓評鑑時效先延長為6年。

這6年當中不是什麼都不做，石崇良表示，今年的醫院評鑑會持續，延長6年從112年起算，所以下次評鑑是118年，在 116到117年間則是做評鑑制度改革，屆時會導入試評，包括資訊系統的建立、優化以及常態性監測指標的建立。把過去需耗時2、3天的評鑑轉為日常品質監測，建立之後可以減少不必要文書作業，也避免人力時間耗損。

石崇良坦言這是過渡期，未來正式上路之後，不見得每家醫院都是6年，會根據監測指標，必要時啟動「期中輔導」。如果評鑑時表現好，可能就6年後再來，用指標監測就好；如果是低空飛過的，就會加強「不定時追蹤評鑑」，更多元式的搭配。

至於近期台中榮總爆出放任「無照廠商」執刀手術，石崇良日前也提到「如果管理上有很大的問題不排除醫院需重新評鑑。」被問及如果醫院有類似爭議是否會提前重評？石崇良表示，中榮近期就會接受「重點評鑑」，不見得是全面性，是針對有疑慮、涉及病人安全部分進行，醫事司已安排好委員，近期就會執行。