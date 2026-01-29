ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

「醫師上救護車」衝現場輸血救人　亞東醫院啟動Doctor Car小組

▲▼ 亞東急診 。（圖／亞東醫院提供）

▲緊急事件發生時，消防局可派遣救護車與搭載醫師的Doctor Car同步前往現場。（圖／亞東醫院提供，下同）

記者邱俊吉／台北報導

為縮短重大事故的搶救落差，亞東醫院攜手新北市政府消防局啟動「Doctor Car醫師反應小組」，醫師不再只是等待病人送到醫院，而是直接進入事故現場參與救治，為患者爭取更多黃金救命時間。

亞東醫院於今與新北市政府消防局簽署合作備忘錄，正式推動此計畫。院長邱冠明表示，現行法規下，緊急救護技術員（EMT）仍有部分進階醫療處置無法執行，Doctor Car則是由醫師直接進場，提升到院前照護的安全性，是院前醫療的里程碑。

針對Doctor Car運作，亞東醫院急診醫學部主任范傑閔說，將由新北市消防局指揮中心派遣，救護車與搭載醫師的Doctor Car同步出勤，主要用於院前心跳停止（OHCA）、嚴重受困（U1）、特殊事件或大量傷病患（MCI）等狀況，醫師可於現場即時評估病情，並提前通知醫院準備重症、外傷或輸血等資源。

此外，「U1嚴重創傷受困傷病患—醫院雙軌派遣流程」亦納入Doctor Car運作。范傑閔說明，當患者生命徵象不穩定，且預估脫困時間超過1小時，醫師可同步進入現場，執行止血、鎮痛、輸血及進階氣道處置等重要醫療行為。

Doctor Car自今年1月7日試辦以來，已出勤8起重大案件。參與執行的亞東急診醫師朱聖恩回憶，1月15日上午11時，新北市八里區長道坑附近發生車禍，一名32歲尤姓男子駕駛預拌混凝土車不明原因滑落邊坡受困，醫師直接隨救護車出勤，較過往流程縮短約25分鐘，並於現場完成輸血及病情穩定處置，患者最後也順利出院。

新北市消防局局長陳崇越表示，將持續強化院前救護，透過醫師即時參與現場救護，提升重症與重大創傷患者的搶救效率；新北市衛生局副局長馬景野則說，Doctor Car串聯急診醫療與消防救護，醫師即時支援重大事故，患者存活的機會更大。

▲▼ 亞東急診 。（圖／亞東醫院提供）

▲亞東醫院今與新北市政府消防局簽署合作備忘錄，正式啟動Doctor Car計畫。

【F-16V美女飛官現身】執行飛行前機務檢查　陳怡慈展沉穩氣質成焦點

關鍵字： 亞東醫院 DoctorCar 新北消防 院前救護 急診醫療

「醫師上救護車」衝現場輸血救人　亞東醫院啟動Doctor Car小組

