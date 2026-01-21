ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

「狼社工」平台上線　績優督導何建忠性侵少女遭廢照

▲▼ 社工司 。（圖／翻攝社工司官網）

▲「社工師懲戒查詢專區」已在1月中旬上線。（圖／翻攝社工司官網）

記者邱俊吉／台北報導

高雄市心理衛生中心前執行秘書何建忠涉嫌利用主管身分，誘騙未成年少女性侵得逞。衛福部日前承諾建立社工師懲戒查詢平台，已於本月14日上路，目前僅刊載何建忠一案，對此社工司說明，這是因為修法設懲戒委員會至今僅有此一案例。

何建忠涉嫌利用職務，查詢脆弱少女個資，誘拐並性侵得逞，遭高雄地檢署起訴並求刑10年6個月。他過去曾獲衛福部「強化社會安全網績優督導」，衛福部日前已撤回獎項。

因應此案，高市府於本月中旬已明確懲處，公告廢止被付懲戒人何建忠的執業執照及社會工作師證書。

針對「狼社工」查詢平台，社工司副司長楊雅嵐今說明，衛福部已在1月中旬，在社工司官網設置「社工師懲戒查詢專區」，連結各地方政府公告的懲戒決議公報，供外界查詢。

楊雅嵐表示，「社工師法」於2023年6月9日修正後，已建立社工師懲戒制度，並在同年12月8日發布「社工師懲戒辦法」，由各地方政府依法設置懲戒委員會；自懲戒制度成立以來，目前僅查有高市府已完成相關懲戒決議並刊登公報。

對於目前「社工師懲戒查詢專區」僅有高雄一案，楊雅嵐指出，未來只要有懲戒決議刊登公報都會即時更新專區，並視情形調整相關頁面。

