打醫美變「饅化臉」　醫示警關鍵風險：過度追求澎潤

▲「饅化」在醫美關注度高，讓不少民眾對針劑填充產生疑慮。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「饅化」在醫美關注度高，讓不少民眾對針劑填充產生疑慮。對此，專業醫美醫師翁書賢表示，饅化並非一般針劑治療的常見結果，而是少數在長時間、密集且反覆堆疊填充下才可能出現的極端狀況，臨床上真正出現明顯饅化，多半來自於短期內反覆在同一部位施打，導致組織長期承受過多負荷，進而影響原有的臉部結構與比例。

醫師翁書賢指出，饅化並非單次或正常療程就會輕易發生，而多半來自長期過度追求澎潤、反覆追加填充的結果，尤其在未完整評估臉部結構與老化層次的情況下，密集使用不同填充劑型，才較容易累積風險。

他指出，社群影像與濾鏡文化容易放大「越澎越年輕」的審美印象，使部分民眾誤以為立即飽滿才是理想狀態，但實際上，真正的年輕感來自結構穩定與比例自然，而非短期的視覺澎潤。

醫師陳亮宇也提到，臨床上多數經過理性規劃、未貪心反覆施作的求美者，並不屬於饅化的高風險族群，只要療程間隔合理、劑量控制得宜，並與醫師持續追蹤調整，多數針劑治療仍能維持自然且穩定的改善效果。

針劑治療的關鍵不在於使用何種填充物，而在於是否做好完整的整體評估與劑量控制。翁書賢說，若僅針對局部凹陷反覆補強，卻忽略臉部整體結構與老化層次，容易在不知不覺中累積過量風險。

翁書賢呼籲，過度放大少數極端「饅化」案例，容易讓民眾對正常醫美療程產生誤解，反而忽略多數療程是在安全評估與專業監控下進行。陳亮宇提醒，只要避免過度貪心與反覆施作，並在醫師專業評估下進行規劃，針劑治療仍能在安全前提下，協助改善老化、修飾輪廓，並維持自然的臉部比例。