9成胃癌是「幽門螺旋桿菌」引起　國健署推公費篩檢1族群適用

記者趙于婷／台北報導

胃癌約有8至9成是幽門螺旋桿菌（HP）感染引起，為降低國人胃癌發生率，衛福部國健署自115年1月1日起，全面提供45歲至74歲民眾終身1次公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」。國健署提醒，由於該檢測年齡及採檢方式與大腸癌篩檢相似，民眾如果也符合大腸癌篩檢資格，也可一併做篩檢。

根據死因統計及癌症登記資料顯示，胃癌在我國十大癌症中，分別位居死亡人數第7名及發生人數第9名，每年約逾4,000人新診斷罹患胃癌，並造成2,000多人死於胃癌；如被診斷胃癌，早期（0+1期）5年存活率約可達7成5以上，但晚期（第4期）存活率僅不到1成。

台灣消化系醫學會醫師李宜家指出，胃幽門螺旋桿菌身為胃癌發生的主要風險因子，20歲以上成年人感染盛行率達30%，降低感染風險的第1步，即為及早接受胃幽門螺旋桿菌檢測，檢測方式包含非侵入性的碳13尿素吹氣法、糞便抗原檢測法及血清學檢查，侵入性檢查方式則需透過消化道內視鏡進行切片檢查。

考量民眾篩檢可近性與便利性，國健署自115年1月1日起提供公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務。醫療院所於完成提供民眾服務後，每案可申請新台幣450元的補助費用，醫療院所協助民眾完成確實服藥之追蹤，每案另可獲得完成追蹤之補助。

李宜家說，如檢測結果為陽性，民眾也無須驚慌，可帶院所核發的檢驗報告回診就醫，依醫囑接受除菌治療或進一步檢查等醫療處置，同時民眾也可鼓勵共同生活者進行胃幽門螺旋桿菌檢測，早期治療可儘早阻斷病程發展，降低胃癌發生率。

李宜家提醒，由於幽門螺旋桿菌主要透過口腔途徑傳染，民眾可透過日常生活中的簡單改變，大幅降低感染風險，例如用餐時落實使用公筷母匙，避免共用杯子與餐具，減少共食行為，並避免食用不潔之食物，同時拒絕嚼食檳榔、戒菸並減少酒精攝取，皆有助於降低幽門螺旋桿菌感染風險。