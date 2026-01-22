院長大年初一親自看診　雙和醫院春節啟動24診次分流

▲防春節急診壅塞，雙和醫院將於除夕至初三增設特別門診因應。（圖／雙和醫院提供）

記者邱俊吉／台北報導

農曆春節將至，為防屆時急診塞爆，各大醫院無不繃緊神經，於近日接連公布因應措施。雙和醫院今表示，為響應政策，除增設特別門診，院長李明哲將「身先士卒」、在大年初一親自開診，寫下國內醫學中心罕見院長級醫師在農曆年停休並看診的紀錄。

雙和醫院指出，面對農曆連假，該院採高規格整備，將於除夕（2/16）至初三（2/19）連續4天合計開設24診次，期間每日上、下午開設內科、外科、兒科各1診，全天共6診次，而李明哲更將於初一（2/17）上午坐鎮外科門診；此外，其餘春節長假時段（2/14、2/20-21）則將維持正常開診，展現醫療團隊守護民眾健康的決心。

針對春節常見的上呼吸道感染、急性腸胃炎及各類外傷，李明哲呼籲，輕症民眾應優先利用春節門診，不僅能縮短等候時間，更能將寶貴急診資源留給最需要的急重症病人；對於連假期間上班的醫護同仁，則絕對會給予實質激勵，以確保農曆年間人力充足、士氣高昂。

李明哲也說，延續過去啟動的相關床位調配措施，雙和醫院在春節期間將落實每日上午9時確認給床、10時前完成清床的標準作業流程，並搭配病房彈性收治機制，強化全院床位分流管理，力求達成「精準調床」。

此外，雙和醫院在春節期間將持續「門診靜脈抗生素治療（OPAT）」服務，協助狀況穩定的患者不必住院也能接受必要治療，得以安心在家享受團圓飯。

▲響應政府政策，性格熱血的李明哲將於今年春節初一停休、親自看診。（圖／記者湯興漢攝）