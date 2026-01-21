女罹乳癌返台治療　長庚達文西手術「保留乳頭」

▲郭玟伶主任帶領林口長庚乳房達文西團隊。（圖／長庚醫院提供）

旅居美國的42歲陳小姐在美診斷右側第二期乳癌，須接受全乳切除，在驚嚇難過之際，得知有親友罹乳癌在長庚接受治療復原良好，於是返台就診，經評估採用乳頭保留式單臂乳房達文西切除手術，術後病理檢驗結果顯示切緣乾淨。陳小姐返美接受後續治療，美國主治醫師對於台灣能同時達到癌症切除標準並保留良好乳房外觀感到驚艷。

林口長庚乳房醫學中心主任郭玟伶表示，經影像評估，個案乳房皮膚與乳頭未有癌症侵犯跡象，可採用「乳頭保留式單臂乳房達文西切除手術」，但個案身形纖瘦，腹部沒有足夠的脂肪組織可用來重建乳房，因此選用矽膠義乳進行切除乳房後的立即性重建。

術後病理檢驗結果顯示切緣乾淨，陳小姐返美後接受化療和放射線治療後，目前也接受口服荷爾蒙治療和最新實證的標靶治療，並定期於美國及台灣兩地追蹤。

根據國民健康署2022年統計，台灣乳癌年齡標準化發生率高達每10萬人口92人，持續蟬聯女性癌症首位。郭玟伶說明，長庚醫療體系自2022年起率先啟動「達文西單臂手術系統（Single Port, SP）」臨床試驗，累積多科臨床手術案例，乳頭保留式乳房全切除手術為核心研究術式之一。

隨著試驗成果成熟，林口長庚於2025年5月成為全國少數正式引進SP系統的醫院，進一步精進無痕式乳房切除與即時重建手術，大幅提升病人術後生活品質。

郭玟伶指出，女性過去害怕的乳癌治療，最在意影響生活品質與身體形象創傷，如今也因手術科技進步獲得解決。醫療團隊從胸壁側面手臂放下時可隱藏的3至5公分直式傷口，以單臂達文西克服了胸廓與乳房弧度，在清晰穩定的視野下精細剝離並切除含癌的乳腺組織，包含前胸最內側以傳統或內視鏡手術容易產生死角的位置，完整保留乳房與乳頭皮膚，再輔以乳房重建達到外型恢復且正面無疤的效果。

林口長庚醫院統計2018至2022年乳癌治療成效，第1至4期的年齡調整存活率分別為96.33%、92.86%、83.52%與49.9%，各期表現皆優於全國醫學中心平均值。

長庚乳房達文西團隊自2018年迄今已完成300多例乳房達文西手術，自2021年取得SP執刀醫師資格後，於2022年執行臨床試驗至今已累積執行超過50例SP單臂達文西乳房切除，除與韓國及歐美專家技術分享外，2025年10月更成功舉辦台灣首次乳房達文西實境手術示範。

長庚團隊乳房SP達文西手術監測結果顯示，手術切緣陽性率僅2%，乳頭保留式全切下的乳頭復發率僅1.2%，在臨床成果與技術能量雙重肯定下，林口長庚獲國際官方認證為「台灣乳房達文西單孔手術示範與教學中心」。

郭玟伶強調，這項手術的發展在亞洲走得比歐美還先進，因為亞洲人的體型較小更適合乳房達文西手術的執行，而較西方人容易增生疤痕的體質，也可以因為隱藏了傷口而減少了美觀影響。