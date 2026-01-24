生產事故救濟9年逾14.5億　醫解析產婦死亡3因素：羊水栓塞最可怕

▲衛福部公布最新《生產事故救濟》報告，案件數創7年新低。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部今（24）日公布最新《生產事故救濟》報告，推動9年來累積核予救濟2,308件，救濟金額超過14.5億元，而113年核予救濟260件為連續3年首見反轉下降，更是7年新低點。專家分析產婦死亡原因前三名，分別是產後大出血、血管栓塞或肺栓塞、羊水栓塞，其中又以羊水栓塞死亡率可達8成最為可怕。

為確保產婦、胎兒及新生兒於生產過程發生事故能獲得及時救濟，減少醫療糾紛，醫病相安，衛福部105年6月30日起推動《生產事故救濟條例》，凡是中華民國國民及其外籍配偶在中華民國境內生產，發生不良事故時，導致產婦、胎兒及新生兒因生產所致之重大傷害或死亡，均可提出申請救濟。

根據最新《生產事故救濟》報告，113年經生產事故救濟審議會審定核予救濟260件，救濟金額為新臺幣1億6,700萬元，為連續3年首見反轉下降。

衛福部醫事司司長劉越萍說，數據下降原因可能除了少子化，同時也反映了生產變得更為安全，因此需要救濟的變少。婦產科醫學會秘書長黃建霈分析，過去3年孕婦生產數皆在13萬多人，而救濟案件減少超過10％，顯示政府與醫療端推動產後大出血整合照護、肺栓塞預防等措施，已開始發揮效果，生產安全度確實提升。

報告進一步分析，113年度產婦死亡及中度以上身心障礙案件以羊水栓塞為主因，新生兒死亡及重大傷害皆以新生兒腦部異常(包含缺氧缺血性腦病變、腦部出血)最多。若分析歷年來孕產婦死亡原因前三名依序為：產後大出血、血管栓塞或肺栓塞、羊水栓塞。

黃建霈分析，產後大出血案件發生率最高（2-3%），但死亡率低，多數個案經過醫療處理後能救回，僅部分嚴重者須切除子宮。至於肺栓塞與羊水栓塞的發生率低但死亡率極高，肺栓塞死亡率約 3-5%，近年因高齡產婦增加及飲食西化，發生率比 30 年前高出10倍以上；羊水栓塞更可怕，死亡率可以高達 60-80%，較難以預防。

劉越萍指出，國內從4年前開始推動相關預防，包含周產期醫療體系下，強化醫院與診所間的合作機制，例如發生產後大出血等緊急狀況時，醫院可協助周邊生產診所進行輸血與轉診，提升急救效率；至於栓塞部分則與醫學會合作，推動高風險孕產婦提醒機制，並加強產後靜脈栓塞風險宣導，如避免久躺、穿著彈性襪等，近年相關死亡案件有下降趨勢。

不過從國際比較來看，2023年台灣每10萬名活產的孕產婦死亡率約12人，高於日本的3.6人，也略高於韓國的10人。黃建霈認為，有部分基層診所因為生產量減少，希望讓產婦在自家醫院生產。發生危險再轉診，此時已經錯失時機，另一方面是偏鄉相關資源不足，孕婦生產風險也隨之提升，建議精進轉診制度，避免基層診所為留病人而延誤轉診時機，並應提高高危險妊娠的健保給付。

衛福部表示，已經於113年起推展「事故前預防」，針對生產事故救濟申請案件進行專業審查，提供醫院具體改善建議並協助團隊訓練，強化醫療體系在事故發生前的預防機制。