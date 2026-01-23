一直想吃＝身體缺水了！　醫揭「5警訊」：別等口乾才喝

▲剛吃飽不久又嘴饞，可能是你身體缺水了。（示意圖／Unsplash）

記者李佳蓉／綜合報導

明明午餐吃不少，下午卻總是嘴饞想吃甜點？或者明明不餓，卻一直想找東西吃？小心這可能不是真的餓，而是你身體缺水了！家醫科醫師陳欣湄指出，大腦負責飢餓與口渴的區域非常接近，容易將「缺水」誤判為「需要能量」。她傳授1招分辨真假飢餓，並提醒若出現尿液變深、便祕等5徵兆，代表水喝太少了，身體正在無聲抗議。

為什麼缺水會讓人以為自己餓了？家醫科醫師陳欣湄在粉專發文解釋，大腦裡負責飢餓與口渴的調控區域非常接近，當身體水分不足時，大腦有時會把口渴誤判成需要能量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳欣湄引述中研院動物模型研究指出，科學家在果蠅大腦發現一種名為「leucokinin」的神經傳導物質，既參與渴的訊號傳遞，也會影響覓食行為。簡單來說，當大腦處理渴的訊號時，也可能影響控制覓食的迴路，這時你開始找食物，「但身體真正想要的，其實是水。」

▲若屬假性飢餓，在喝水10～15分鐘後，會發現自己不想吃東西了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

想要分辨是真餓還是假性飢餓，陳欣湄提供一個實用的分辨方法：當突然覺得餓時，先喝水250～300 c.c.，等待10～15分鐘後再問自己「還餓不餓？」不少人會發現，那種「一定要吃點什麼」的感覺會慢慢淡掉。她直言：「真的餓，會想吃正餐；假性飢餓，多半只想吃甜的、重口味、冰飲或零食。」

至於每天該喝多少水？陳欣湄建議可用「體重（kg）×30～35 c.c.」估算，以50公斤成人為例，一天約需1500～1800 c.c.，且要分散喝，非一次灌完。

陳欣湄也列出5大警訊，若民眾最近常出現，可能就是水喝太少了：

1. 尿液顏色偏深黃、味道重（理想是淡淡的稻草黃）。

2. 嘴唇乾、容易嘴破、皮膚乾。

3. 便祕、腸胃蠕動慢。

4. 容易疲倦、頭痛、注意力差。

5. 明明不算很餓，卻一直想找東西吃。

針對喝水困難的民眾，陳欣湄建議，不必靠意志力，只要掌握分散補水原則：起床先喝300 c.c.常溫水；上午、下午各抓2～3次「看到水就喝幾口」；餐前30分鐘補充200～300 c.c.。她強調，千萬不要等口乾才喝水，因為口乾通常已經是輕微缺水了。