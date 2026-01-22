90度熱水泡奶粉殺不死仙人掌桿菌　醫曝中毒症狀：澱粉更易污染

▲拉克塔利斯公司嬰兒奶粉疑原料遭仙人掌桿菌污染。（示意圖／達志影像）

記者邱俊吉／台北報導

國際食品大廠雀巢SMA嬰兒奶粉日前才檢出仙人掌桿菌，結果法國乳品龍頭拉克塔利斯集團生產的奶粉也遭同樣菌種污染，國內業者已自主通報預防性下架相關產品；醫師說，仙人掌桿菌比較常見在澱粉類食物造成污染，不會特別容易污染奶粉，到底哪個環節出問題，有待當地衛生單位與業者進一步調查。

毒物專家、林口長庚醫院腎臟科教授級主治醫師顏宗海說，仙人掌桿菌依致病型態可分為嘔吐型及腸胃型，嘔吐型多與澱粉類食品相關，潛伏期短，毒素穩定性高；腸胃型則常見於肉類、醬汁或沙拉等多元食品，潛伏期較長。過去台灣與國際間發生的食品群聚中毒事件，多半與嘔吐型污染澱粉類食物有關。

針對各界關心「為何接連發生在奶粉產品」，顏宗海說，從科學及實務角度，目前仍難以判定污染發生於原料、製造、包裝、運輸或保存哪個環節，相關事件皆發生於國外生產端，國內主管機關也只能掌握最終檢驗結果，實際污染源頭有賴原廠和當地衛生單位進一步釐清。

對於仙人掌桿菌的毒性，顏宗海指出，若奶粉遭污染，因食用族群為嬰幼兒，其相較成人，腸胃道、免疫系統尚未成熟，一旦攝入毒素，恐引發急性腸胃炎，出現嘔吐、腹瀉、脫水，嚴重需住院治療，極端情形甚至可能併發敗血症，故在風險尚未完全釐清前，採取「先下架、再調查」的預防性原則，是最保守也是最負責任的作法。

顏宗海也說，即使以家長日常沖泡奶粉常用的80至90度熱水，甚至接近沸點的熱水，都無法有效破壞仙人掌桿菌的毒素結構，因此一旦在產品中確認存在，唯一安全作法就是全面下架回收，不能寄望民眾自行加熱處理。

針對拉克塔利斯集團以往發生其他細菌污染事件，顏宗海則強調，應將不同時間、不同病原的事件視為獨立案例，不能因為過去有食安狀況，便推論廠商作業多年未改善，不過業者確實必須持續落實製程管控，才能帶給消費者最好的安全與品質。