警查情色場所「扣保險套」惹議　疾管署發函檢警：請審酌防疫

▲因應警方喬裝進入同志交友會館爭議，疾管署函請警政及法務單位，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台中警方派員喬裝進入逢甲商圈同志交友會館，並將現場的保險套與潤滑液列為犯罪證物移送，引發民間團體批評違背公衛精神。疾病管制署今（29）日表示，尊重檢警基於社會秩序維護及相關法令所執行的察查任務，但基於傳染病防治，今日函請警政及法務單位，審慎衡酌將保險套及水性潤滑液列為採證證物之必要性，以免影響民眾或業者採取安全性行為等預防措施。

民間團體台灣露德協會發布聲明「拒絕將防疫物資犯罪化，捍衛性健康與社群人權」。聲明指出，露德長期致力於愛滋防治、性健康推廣與社群關懷，對此類違背公衛精神、充滿歧視色彩的執法行動，表達深切關注與遺憾。

露德協會指出，保險套與潤滑液是預防性傳染病的重要物資，根據《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》，相關營業場所依法應備妥防護用品，協助降低感染風險。當警方將落實公衛措施的行為視為犯罪證據，不僅與中央政策相違背，更形同打擊安全性行為的實踐，對社群造成寒蟬效應。

聲明也提到，2004年「農安街事件」中，警方以保險套作為定罪依據，導致同志與交誼空間業者普遍不敢提供防護工具，防疫防線因而潰散。「政府發放保險套，警方查扣保險套」的政策矛盾，不應在今日台灣重演。這樣的執法行為將削弱公衛信任機制，也對社群造成持續性的壓迫與恐懼。

疾管署今日表示，疾管署尊重警/檢方基於社會秩序維護及相關法令所執行的察查任務；惟基於傳染病防治，疾管署呼籲民眾採取安全性行為，使用保險套及水性潤滑劑，以預防感染性傳染病；亦樂見相關業者於營業場所能主動提供，以共同維護民眾健康安全。

疾管署今日函請警政及法務單位，基於防疫與性傳染病預防，共同維護民眾健康，請審慎衡酌將保險套及水性潤滑液列為採證證物之必要性，以免影響民眾或業者採取安全性行為等預防措施，增加疾病傳播風險，影響民眾健康。