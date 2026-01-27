夾青菜＝喝油！滷味攤「內行人3吃法」曝：選滑不選皺

▲滷味攤食材多樣，你以為夾青菜就能吃出健康嗎？（示意圖／本報資料照）

「滷味」是不少人的正餐、宵夜選擇，但你以為狂夾青菜就健康嗎？小心反而吃下一肚子油！營養師曾建銘指出，許多葉菜類下水後，瞬間把湯汁浮油全吸進葉子裡。他強調，挑食關鍵不在卡路里，而是要看食材的物理結構，並傳授3招內行人才知道的挑選心法，首要原則就是「選滑不選皺」，避開那些長得太吸油的地雷食材。

營養師曾建銘在粉專指出，想吃滷味不踩雷，蔬菜建議「選滑不選皺」，像大陸妹、空心菜這類葉菜類，雖然健康，但一下水燙過變皺後，就像一支「神級刷油漆刷」，把湯汁裡的浮油全部刷進葉子裡，吃菜變喝油。他建議，不如改挑表面光滑、結構緊實的食材，例如蘿蔔、杏鮑菇、木耳、海帶或茭白筍。這些食材雖然也能入味，但其物理結構讓油脂難以附著，吃起來才是「真・清爽」。

在蛋白質的選擇上，曾建銘則提出「看解剖學」的概念。他直言，大腸、粉腸這類內臟，原本就是儲存廢物與輸送油脂的通道，「本身就是脂肪做的」；而炸豆包、蘭花干內部被炸成蜂窩狀，丟進滷湯就是一塊吸飽油水的海綿。對此，他推薦改選「肌肉型」部位，如雞胗、豬心、嘴邊肉，這類純肌肉是高蛋白低脂冠軍，或是選擇密度高、油進不去的大豆干。

最後一關則是醬料的「乾濕分離」術。曾建銘提醒，滷味最可怕的往往是起鍋後，老闆慣性淋上的那匙醬油膏與香油，鈉含量直接爆表，隔天睡醒絕對水腫。他建議民眾勇敢說出：「只要蔥蒜加點辣，不要醬油膏」。

曾建銘也大方公開自己的「滷味 2：1：1」黃金公式：2份光滑蔬菜（蘿蔔／菇類）＋1份肌肉蛋白質（腱肉／雞胗／大豆干）＋1份原型澱粉（玉米／芋頭）。只要遵循這個原則，把容易吸油的王子麵換掉，不僅能滿足口腹之慾，隔天體重計也不會背叛你。