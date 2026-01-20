ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

以為長痔瘡！男血便半年「一天拉6次」　醫一照嘆：是大腸癌

記者李佳蓉／綜合報導

大便有血，很多人第一直覺都是「痔瘡發作」，買個藥膏擦擦就好，但小心這可能是身體發出的恐怖警訊！肝膽腸胃科醫師林相宏分享一起案例，一名65歲男子排便出血長達半年，一直以為是痔瘡，直到詳細問診，發現他「一天大號6次」，且糞便不成形，驚覺不對勁，安排大腸鏡檢查後，果真確診為大腸癌。

林相宏醫師在粉專指出，這名男患者平常有抽菸習慣，雖不喝酒也無家族病史，但最近半年來排便常常有血。患者自認是痔瘡出血，本想拿藥或塞劑治療，但在問診過程中，得知他這半年來「排便一直不成形」，且一天大號多達6次，雖然肚子沒有明顯疼痛，但最近2週下腹部開始出現怪怪的感覺。經安排大腸鏡檢查，確認是大腸癌造成的排便出血。

上廁所,便祕,便秘,尿尿,馬桶,脫褲子。（示意圖／記者林緯平攝）

▲不少民眾把血便當痔瘡，往往因此延誤就醫。（示意圖／記者林緯平攝）

究竟大腸癌出血跟痔瘡有什麼不一樣？林相宏列出「3大關鍵點」供民眾判斷：

1.從大便顏色區分：

林相宏解釋，痔瘡出血大多是「鮮紅色」，且跟糞便常常分開，有時只附著在表面，或是擦屁股才有，嚴重時馬桶裡會滴幾滴鮮血，血量通常較大；反觀大腸癌，出血常常是「暗紅色」，且跟糞便混在一起，還常伴隨一些透明黏液，血量一般不大。不過若是很靠近肛門的直腸癌，出血也可能呈現鮮紅色。

2.大腸癌肚子會痛嗎？

「其實大腸癌的症狀，一般也不是肚子痛！」林相宏強調，癌症初期症狀都是「排便習慣改變」，例如平時正常，變成一直腹瀉，或是本來成形變成都不成形。若腫瘤發展到比較後期，才會出現糞便變細、肚子痛、體重下降等症狀；而痔瘡則不同，大多會有肛門腫脹疼痛感。若是完全沒有症狀的鮮血，則多是內痔造成。

3.年齡不是絕對：

林相宏坦言：「用年紀區分並不是很準」，大腸癌好發於50歲以上族群（佔9成）；而痔瘡在20～60歲青壯年都很常見，50歲以上也佔了5成以上。值得注意的是，大腸癌有年輕化趨勢，「不要以為年輕人出血就是痔瘡」。

林相宏提醒，若是從年輕就一直照三餐跑廁所，比較不用擔心；但若是中年後排便習慣突然改變，就要提高警覺。目前國家公費大腸癌篩檢已下修到45歲以上，若有家族史或症狀等高風險族群，建議及早進行大腸鏡檢查，勿因小症狀而輕忽大毛病。

