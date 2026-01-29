蒙特樂橄欖油「混芥花油」遭重罰400萬　下架3202瓶

▲「蒙特樂橄欖油100%PURE（規格：2L）」混充芥花油。（圖／北市衛生局提供）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局今（29）日公布，「融琦國際有限公司」販售的「蒙特樂橄欖油100%PURE（規格：2L）」有混充芥花油及標示不實，依照食安法裁處融琦公司新台幣400萬元罰鍰，目前已下架3202瓶。

北市衛生局1月20日配合台北地檢署偵辦，會同法務部調查局嘉義市調查站、衛福部食藥署及新北市衛生局等單位組成專案小組，先前往融琦公司承租於新北市深坑區的製造場所，現場查獲混充油品之相關設備、器具，隨後至融琦公司位於台北市的辦公地點進行搜索調查，發現蒙特樂橄欖油有混充芥花油及標示不實情事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局食藥科科長林冠蓁指出，已於當日即刻啟動流向追查及通報作業，通知各網路購物平台業者下架該產品，並通報17縣市衛生局協助查核轄內下游業者，要求停止販售，截至1月28日，累積已下架3202瓶產品。

林冠蓁說明，稽查同時已先行依違反食品安全衛生管理法第28條標示不實規定，依同法第45條從重裁處融琦公司400萬元罰鍰，另本案涉及攙偽假冒情節，將持續配合檢調偵辦。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘受訪時表示，本案為民眾向法務部嘉義市調查站檢舉融琦國際有限公司販售的該款油品有混充情事，立即報請台北地檢署指揮偵辦，在1月20日到製造廠和公司稽查，業者進口該款橄欖油，有混合芥花油重新包裝販售，現場已經依法封存產品，由嘉義市調查站扣押混油槽設備，命令業者全面下架。