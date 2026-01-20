男童突昏迷…嘴飄「爛水果味」！醫一驗驚：血糖飆300





▲醫師聞到男童嘴飄「腐爛水果味」，加驗血糖驚揭酮酸中毒。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

家醫科醫師陳欣湄分享一起急診驚悚案例，一名身型肥胖的男童被送醫時已叫不醒，媽媽在一旁崩潰哭喊：「趕快救我小孩！」當她一靠近檢查時，聞到男童口中散發出一股「腐爛水果味」，一驗血糖竟飆破300mg/dL，確診為糖尿病所引發的「酮酸中毒」。

醫師陳欣湄在《健康好生活》節目中回憶道，曾在急診室收治一名男童，被送來時意識模糊、叫不醒，媽媽在一旁哭著吶喊求救。仔細詢問病史，發現男童早在2、3天前就向父母抱怨「肚子很容易痛」，送醫前一天更出現噁心、嘔吐、一直上吐下瀉，甚至講話開始文不對題，直到最後意識陷入模糊才緊急送醫。

「我就看了這個弟弟，他的身體就像個『正方形』！」陳欣湄形容，該名男童身高150公分，體重卻高達90公斤，屬於嚴重肥胖。在進行聽診檢查時，她一靠近男童嘴邊，竟聞到一股很不尋常的氣味，「有點像是腐爛掉的水果，或是發酵過的一個香味。」

陳欣湄一聞心想不妙，立刻安排抽血檢查，結果發現男童血糖高達300多mg/dL，且尿液中驗出「酮酸」，診斷為糖尿病引發的急症「酮酸中毒」。

陳欣湄解釋，過去大眾印象中，孩童若罹患糖尿病多屬第一型，需從小施打胰島素；但隨著飲食精緻化、家長寵溺，許多孩童從小就過胖，導致年紀輕輕就產生「第二型糖尿病」。她示警，當發現身體出現不尋常的香味，不像百貨公司買來的香水味，反而像腐爛水果味時，務必提高警覺，趕快就醫抽血檢查，以免延誤治療時機。

曾收治糖尿病併發酮酸血症個案的兒科急診醫師吳昌騰則呼籲，若發現孩子已出現呼吸深且急，呼吸有丙酮水果味，或出現煩躁、嘔吐、腹痛、乏力、精神不好等，就得當心是糖尿病酮酸血症，「它可是一種嚴重的糖尿病併發症，嚴重的可以導致死亡。」一旦確診為糖尿病，患者務必配合治療及定期追蹤，好好控制血糖，以避免併發症纏身。