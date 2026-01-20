研究揭「質子治療效果未必比放療好」　醫：2類癌症無明顯差異

▲對於某些癌症，質子治療的效果未必優於傳統放療。（圖／北醫附醫提供）

記者邱俊吉／台北報導

許多民眾以為質子治療是放射治療「升級版」，但最近2項重磅研究顯示，在成人的頭頸癌、攝護腺癌，質子療法對於腫瘤控制、生活品質的提升，其實沒有優於傳統光子治療的「強度調控放療」（IMRT），先進技術未必能轉化為病人可感受到的長期好處。

和信醫院放射腫瘤科主任蔡玉真表示，這2年有多項比較質子治療與光子治療的重要研究發表，其中2項重點整理如下：

●頭頸癌（口咽鱗狀細胞）

根據TORPEdO試驗，其納入205名局部晚期口咽鱗狀細胞癌病人，依2：1比例分配質子治療136人、IMRT 69人，並合併順鉑化療；結果顯示，一年後2組的鼻胃管依賴比例、吞嚥、說話、唾液及整體生活品質皆無顯著差異，腫瘤控制率、整體存活率亦相近。

研究人員指出，質子治療在頭頸癌特別受到關注，因為治療區域附近有咀嚼、吞嚥、說話與聽力等重要器官，降低這些器官的輻射劑量，理論上可減少副作用，但此試驗顯示，劑量優勢在一年後並未轉為可測量的生活品質或功能改善。

●攝護腺癌

PARTIQoL研究於29家醫院納入450名低、中風險的局部攝護腺癌病人，接受質子治療226人、IMRT 224人；結果顯示，在所有時間點，2組在生活品質、腫瘤控制指標等皆無顯著差異。

研究人員指出，IMRT及質子治療為局部攝護腺癌病人帶來同樣優異的生活品質，及同等高效的腫瘤控制，2種療法之間沒有可測量出來的差別。

蔡玉真表示，不論是提升存活率或局部控制，目前都沒有臨床研究證實質子治療優於IMRT ；質子治療理論上可降低正常組織輻射暴露，但腫瘤接受劑量與IMRT相同，故最後產生的整體療效也相近。

蔡玉真也說，質子治療較適合小兒腦瘤、眼底黑色素瘤，及全腦、全脊髓放療等情境，對多數成人實體腫瘤而言，高品質IMRT已足可提供穩定、可靠的療效。