喝一杯不會怎樣啦？她一戒酒就瘦9公斤「開啟人生新副本」還找出過度飲酒的原因！

▲放下手中那杯啤酒，從宿醉人生變身健身好手！（示意圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

下班小酌一杯、週末來點微醺時光，已經是不分男女的放鬆日常儀式。但一定也有很多人想過，這杯酒下肚，可能也默默把你的健康目標全打回原點，卻還是執意喝下手中那杯酒！來自美國《Women's Health》的報導近日分享一位34歲女性Nicole的真實經歷，原本週末都被宿醉打趴的她，因為一次慘烈的醉後反應，立志「斷酒到底」，結果不只瘦身成功，還練出舉起135公斤的超猛硬舉實力，徹底翻轉了人生狀態！

Nicole過去自認過得很健康，平日飲食乾淨、固定運動，甚至還跑馬拉松。但問題就出在週末，一到週五晚上就會與好友小酌慶祝辛勞，隔天自然進入「沙發模式」，整天無法動彈。這樣的模式，反覆上演多年，她雖然不胖卻一直對身材不滿意，也從沒真正對身體感到自信。她回憶，當時完全沒意識到，「我辛苦建立的好習慣，其實都被週末的宿醉打趴了。」

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30歲那年，Nicole經歷了人生最難受的一次宿醉，當下醒悟，「再也不要這樣活下去！」於是她不只「戒一下酒」，而是徹底「封酒」，並尋求心理師協助。她進一步發現，原來自己喝酒，是為了緩解「社交焦慮」。從那天起，她幾乎謝絕所有聚會，將生活步調轉為「家裡蹲模式」，靠Netflix、狗狗與老公陪伴，度過沒有酒精的第一年。

不過，Nicole並沒有因此躺平，反而開啟了人生新副本「力量舉重」。她原本只是想找個能在家投入的運動，但意外對這項比拼爆發力的運動一見鍾情。從一開始的輕量級練習，漸漸進步到報名比賽，最終成功挑戰135公斤的硬舉。她說，那一刻讓她第一次深刻感受到，「原來自己可以靠計畫與紀律，撐起任何一個人生重量。」

完成舉重目標後，她轉戰跑步領域。以前跑步是為了「消耗熱量」，現在跑步則變成了追求快樂的手段。她說，跑完一場好汗後的暢快感，早已完全取代了過去靠酒精才有的高昂情緒。

更讓人驚豔的是，Nicole在戒酒的第一年就瘦了4.5公斤，完全不是靠節食，而是「習慣連鎖大改造」的成果。戒酒後空出來的時間，她開始自己煮飯、重視睡眠、養成運動規律，甚至接觸靈氣、聲波缽療等療癒方式，還穩定服用抗焦慮藥物，身心全面升級。兩年過去，她不僅體重減少9公斤，也找回心理上的穩定與對生活的主控感。「我現在可以在不喝酒的狀況下，放心跟朋友相處，不再靠酒壯膽，這樣的自己讓我很驕傲。」

目前，Nicole正積極備戰三月的半馬拉松賽事，目標時間1小時45分。她的訓練菜單包括每週4天的跑步、2天的功能性重訓（例如深蹲、啞鈴推舉、划船、引體向上等），還會帶著黃金獵犬去附近健行，休息日則躺在沙發放空、基本每天走路步數維持4,000步，超級chill。

此外，Nicole也分享了這段戒酒轉變中最深刻的三大體悟：

・習慣更穩定了，運動不再三天捕魚兩天曬網・

過去只要宿醉或精神不濟，運動計畫就破功。現在體力穩、精神好、睡得飽，讓運動變得更有一貫性，動力自然就會來。

・慢慢改變，才是真的永續・

她沒有急著變得完美，而是靠一年心理諮商加上半年冥想，穩穩地重建生活步調。她說，這種慢慢改變的方式，才最踏實。

・一點點微調，就能換來滿滿幸福感・

像是早睡一小時、多煮一頓飯、多走幾步路，這些微小習慣的堆疊，才是讓她每天都感到「活得很好」的關鍵。

Nicole用親身經歷證明——少了酒精，生活不見得無趣，反而能換來更清醒、更強壯、更自在的自己。不想再讓週末宿醉打敗人生目標？或許就從這個週末開始，放下那杯小酌的酒，看看自己會不會因此變得更好！

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。