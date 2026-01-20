「大寒」注意3部位保暖　中醫推「薑桂甘草茶」改善手腳冰冷

▲今日「大寒」是一年中寒氣最盛的時節。（圖／記者姜國輝攝）

記者趙于婷／台北報導

今日「大寒」是一年中寒氣最盛的時節。中醫師提醒，在最冷的時候，人體的血管收縮、循環變慢、免疫力較弱，容易出現手腳冰冷、關節痠痛、疲倦、感冒或心血管不適等狀況，建議要做好防寒保暖，護好「頭頸部、腹部與腰部、腳部」等3部位。

中醫師游晏楠醫師指出，當寒邪侵犯人體，最容易影響肩頸、後腦與頭部經絡，常見出現肩頸僵硬、緊繃，甚至合併頭痛、頭脹等不適，常見病人睡了一覺就突然落枕，脖子肌肉緊繃、轉側不利，肌肉像石頭般堅硬，這時透過針灸後可以立即改善疼痛，再利用三九貼貼於患部，持續放鬆及給予肌肉能量修復。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在保暖方面，要護好「頭頸部、腹部與腰部、腳部」等3部位，外出可配戴帽子、圍巾，避免寒風直吹，腹部受寒易影響腸胃與代謝，而腳暖則全身暖，可穿厚襪、泡溫水足浴，對於長者、慢性病患者或體質虛寒者，更需要特別留意保暖與作息。

游晏楠提醒，冬天氣溫越來越低，寒氣容易從足部入侵。泡腳可溫通足部經絡，幫助驅寒暖身、改善手腳冰冷，也可自製「薑桂甘草茶」，使用乾薑2錢、炙甘草2錢、桂枝1錢、紅棗4顆、枸杞2錢，將所有材料洗淨，放入過濾袋後再放入鍋中，加水1500c.c.，大火煮滾後，關小火繼續煮約10至15分鐘，即可飲用，但要注意女性懷孕、經期不宜飲用。

▲大寒穴位保養。（圖／馬光中醫提供）