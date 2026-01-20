健保愛心專戶獲百萬捐款　退休公務員拿老本幫弱勢繳保費

▲衛福部健保署愛心專戶再收百萬捐款，資料照。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

健保愛心專戶去年底連收2筆百萬大額捐款！健保署台北業務組今（20）日公布，12月下旬收到一筆百萬善款匯入，經查捐款人是一名70多歲女性退休公務員，因為高齡經常使用健保，相信很多人和她一樣需要受到幫助，決定捐款讓健保愛心專戶即時協助有需要的弱勢民眾。

健保署北區業務組日前公布，去年12月底陳女士因為感念母親生前罹病期間，長期受到健保醫療體系妥善照護，母親辭世後捐款百萬到愛心專戶；其實同一時間，在台北業務組也接獲一筆百萬善款匯入健保愛心專戶。

健保署台北業務組組長李純馥表示，本次捐款人是一名70多歲女士，經了解她是一名退休公務員，因為高齡經常使用健保，也希望能幫助其他人，指定協助無力繳納健保費弱勢家庭繳清健保欠費，保障其就醫權益，度過難關。

李純馥坦言，過往單筆百萬捐款相當少見，沒想到去年底同時來了兩筆，針對該名女士的善行，她也代表健保署，率隊前往捐款人家中致贈感謝狀。

健保署台北業務組去年共協助537戶弱勢家庭，繳納健保費1,006萬餘元；愛心專戶成立至今，已運用8,548萬餘元的愛心善款，達3600多個弱勢家庭受惠。

如來自單親家庭的16歲吳同學，遭逢家庭變故，父親突然病逝，與奶奶、姑姑同住，因奶奶年邁體弱須經常就醫，巨大的經濟壓力，使他們無力繳納健保費。台北業務組在得知吳同學狀況後，立即啟動愛心善款繳清健保欠費。吳同學獲得幫助後，特以手寫信表達其感謝之情，並期許未來有能力時，可回饋社會。

▲吳同學感謝函。（圖／健保署提供）



另外，據統計去年共協助176名未成年人，補助總金額達313萬餘元；健保署於去年楊柳、鳳凰颱風風災後，台北業務組主動協助受災嚴重區域之弱勢家庭繳納健保欠費，共補助117戶，補助金額273萬餘元，盼受災民眾能夠感受到社會的溫暖與健保用心。

健保署署長陳亮妤表示，全民健保讓台灣人民不再因病而貧、因貧而病，更透過愛心專戶適時對弱勢伸出援手，把台灣社會的愛傳遞下去。另外，因一時經濟困難無法繳清保費者，健保署亦提供分期、紓困基金無息申貸等措施，以紓解其欠費壓力。