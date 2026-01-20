女「乾冷就臉痛」竟是慢性鼻竇炎　醫靠內視鏡手術改善

▲結合3D立體導航系統的內視鏡手術，對於高難度鼻竇手術有很大幫助。（圖／恩主公醫院提供）

記者邱俊吉／台北報導

最近冷氣團接連來襲，乾冷空氣刺激下，醫院門診的鼻塞、濃鼻涕、臉部悶痛等病例明顯增加。一名年約38歲女性長期苦於鼻涕倒流、慢性咳嗽與濃痰，有時還會覺得臉部脹痛，特別是眼窩內側，日前症狀加劇，逾3個月未緩解，就醫才知有慢性鼻竇炎，經內視鏡手術治療終於改善。

恩主公醫院耳鼻喉科主治醫師郭哲麟指出，慢性鼻竇炎常見症狀包括鼻塞、黃綠色濃鼻涕、嗅覺下降及鼻涕倒流，不少患者即使接受鼻噴劑或口服藥物治療，仍可能因結構因素或長期發炎，導致效果有限。

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭哲麟表示，例如前述患者，雖曾接受用藥數周，症狀仍反覆出現，經綜合評估，決定接受鼻竇內視鏡手術，術後配合定期回診與鼻腔沖洗，鼻腔內難消散的異味才得以消失，鼻涕倒流、臉部悶痛與呼吸不順等症狀皆明顯減輕。

針對手術治療，郭哲麟說明，傳統鼻竇內視鏡手術多仰賴醫師經驗，須即時比對內視鏡畫面及術前電腦斷層影像，對空間判斷的要求較高，但最新手術已結合3D立體導航系統，術前將影像進行三維重組，術中便可即時顯示器械位置，如同導航輔助操作，精準度更強，對醫師經驗的仰賴也較小。

郭哲麟指出，鼻竇周圍緊鄰眼睛、腦部與重要神經血管，部分區域僅相隔數毫米，透過3D立體導航輔助，可降低方向誤判與出血、神經血管損傷風險，特別適用於解剖結構複雜或曾接受手術的患者。

郭哲麟提醒，並非所有慢性鼻竇炎都得手術，民眾平常應規律清潔鼻腔，並維持居家環境清潔，同時避免抽菸與二手菸暴露，均有助降低鼻竇炎風險。