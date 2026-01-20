先喝水再舉杯！尾牙聚會前「必做三件事」遠離宿醉不適

▲尾牙、年末聚餐前先做好準備，有助降低隔天出現不適狀況。（示意圖／CFP）

記者黃稜涵／綜合報導

進入尾牙與年末聚會旺季，不少上班族行程一場接一場，常等到喝完覺得不舒服才開始補救，營養師張語希指出，其實比起酒後調整，聚會前怎麼吃、怎麼準備更關鍵，只要在舉杯前先把三件事做好，就能降低隔天狀態不佳的機率。

第一件事：不要空腹



張語希建議，聚會前第一件事就是不要空腹，可以先吃一點東西，讓身體有基本能量再舉杯。飲食搭配上，可選擇蛋白質加上一點澱粉，例如雞蛋、豆腐、優格搭配全麥麵包，既不會太撐，也能降低不適感。

第二件事：先補好營養打底



張語希指出，有吃東西不等於吃對，穩定能量、讓身體有餘裕，比聚會時硬撐來得重要。她建議在聚會前一到兩小時，安排一份正餐或輕食，讓身體先進入穩定狀態，而不是等到喝完才補救。

第三件事：先喝水再舉杯



張語希提醒，別等到口渴才喝水，聚會前先讓身體水分充足，整體狀態會差很多，白開水或無糖茶都是不錯的選擇，也有助於維持身體平衡。

另外，在食物選擇上，張語希建議，聚會前可優先選擇雞蛋、魚類、豆製品等蛋白質來源，搭配全穀類、地瓜或香蕉等碳水化合物，飲品以白開水或無糖茶為主。相對地，空腹、重油炸食物，或只喝含糖飲料，則建議先少碰。

她也提醒，尾牙與聚會的重點在於交流與放鬆，事前多做一點準備，不但能降低隔天不適，也比較不會影響接下來的工作與生活節奏。