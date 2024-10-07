ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

運動後血糖上升嚇到不敢再動？糖尿病友別擔心「醫揭真相」要你放心動起來

▲▼深蹲,運動,減肥,暖身。（圖／翻攝自pixabay）

▲運動對糖尿病患者來說非常重要，但也有不少糖友發現血糖在運動後會有上升狀況，猶豫不知是否還要再繼續運動。（圖／pixabay）

文／每日健康

不少糖友發現自己運動後會有血糖上升的狀況，嚇到不敢運動。對此，林口長庚醫院新陳代謝暨內分泌科醫師許哲綸表示，運動的血糖震盪和亂吃的血糖震盪非常不一樣，前者是先下再上，有助於維持胰島細胞的活性，改善糖尿病，後者則是先上再下，長久可能導致胰島細胞提早衰竭，惡化糖尿病。

運動後血糖上升？醫揭「先下再上」有助改善糖尿病　亂吃致胰島細胞提早衰竭

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲許哲綸表示，運動的血糖震盪和亂吃的血糖震盪非常不一樣，前者是先下再上，後者則是先上再下。（圖／擷取自「許哲綸醫師：新陳代謝，內分泌」FB專頁）

許哲綸在臉書專頁《許哲綸醫師：新陳代謝，內分泌》發文說明，運動降血糖是先下再上，運動時，肌肉會使用血糖來補充體力，進而導致血糖降低，當血糖過低或運動太激烈時，腎上腺素等壓力荷爾蒙會再作用，分解體內肝醣，讓血糖回升，所以有些人在運動後，血糖反而會升高，但這常常只是暫時現象，等壓力消退後，運動完的肌肉會持續消耗血糖來進行修復，長期來說，可以維持血糖穩定。

許哲綸指出，飲食過量造成的血糖震盪是先上再下，食物消化造成血糖上升後，胰島細胞會努力發功、分泌胰島素，把血糖拉下來，如果吃進的食物裡精緻澱粉或糖越多、纖維越少，血糖就會越快上升，使胰島細胞發功越多。

許哲綸強調，對有糖尿病風險的人來說，胰島細胞發功過度會造成細胞負擔，久而久之可能導致胰島細胞提早衰竭，造成糖尿病，反觀肌肉在運動時吃血糖的作用，可減低胰島細胞降血糖的負擔，有助於維持胰島細胞活性，「這就是為何同樣是血糖震盪，過度食用精緻碳水會惡化糖尿病，規律運動則能改善糖尿病」。

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

關鍵字： 血糖 糖尿病 運動 營養 胰島細胞

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

10點後睡覺就算熬夜？醫曝「凌晨2點後入睡」肥胖風險暴增35%

準媽咪注意「餵母乳」不一定能幫減重！醫揭露：產後體重降不下來「5大原因」

「腰圍過粗」竟然比體重過重更危險？中年發福「心臟病、腦中風」機率恐提高

珍惜生命遠離他們！12星座這輩子「最不該愛的人」看前任有沒有上榜

真的沒興趣還是傲嬌作祟？12星座「斷崖式冷漠」獅子原來很受傷、天秤等你主動聯絡

全世界只有你不懂我愛你？試試對12星座的「最強暗示」讓你終結曖昧、踏入愛情殿堂

吵架要有收穫！掌握12星座「和好密碼」讓你們愈吵感情愈甜蜜

原來跟12星座交往還有分「幾分糖」？獅子算全糖、無糖冠軍不意外

當12星座男「無限包容」4件事　不用懷疑就是「愛了愛了」

用BMI測肥胖是「快樂指數」？最新「身體圓度指數BRI」偏高者死亡風險恐高5成

減肥「吃1物」半年剷10kg！名醫推：還穩控三高

鼻孔塞大蒜！她一直流「臭魚味黃膿」　醫皺眉開挖：都爛掉了

你的寶貝經常「用口呼吸」？醫揭「3疾病」不耽誤孩子的健康與發育

運動後血糖上升嚇到不敢再動？糖尿病友別擔心「醫揭真相」要你放心動起來

【廣編】巨型粉紅絲帶妝點機身　星宇航空攜手雅詩蘭黛集團響應乳癌防治

恆基9旬眼科醫陳雲址偏鄉行醫30載　獲蔡萬才台灣貢獻獎

高齡化不可逆！花蓮家托集中北區　門諾辦籌設輔導盼普及全縣

北市爆第2例本土登革熱！大同區20多歲男「曾去新店高風險場域」

颱風後「2種傳染病」警戒！疾管署發醫界通函：未來1周恐反撲

新北再增4例本土登革熱！　群聚已累計64例

事後避孕藥擬改「指示藥」引爭議　食藥署：未達共識不會實施

網路驚見違法賣「安眠藥」！食藥署警告「購買等同買毒」

衛福部正式成立「3大AI中心」　邱泰源：智慧醫療重要里程碑

「胃息肉」分3類　醫示警「1情況」恐是癌前病變

「5種生活型態」和壽命有關！北醫大曝研究：全做到平均多活7年

便秘人「必按1穴道」秒解脫！　醫大推：有腸道蠕動的感覺

女生搖太猛「男變大黑茄」　醫曝關鍵體位：超可怕

國中妹「邊哭邊爬進門診」　醫揪元凶

3種人「不適合喝酒」！食道癌機率多14倍　醫點名50%台灣人

肉一切開泛「詭異彩虹光」！食安專家：這很新鮮　吐變色真相

「多重用藥」恐腎功能受損　醫示警「4大常見情形」

家長注意！「5遊具」有安全疑慮　醫警告：手沒洗乾淨恐中毒

名嘴張友驊葉克救治中！醫：無意識跌倒易重傷

沒加糖≠無糖！營養師分析市售6飲品　「這款」含糖量超驚人

秋冬流感+帶狀疱疹成雙重威脅！逾50歲、慢性病患發作風險高

他蹲馬桶ing「蛋蛋突暴痛」！　醫見1習慣秒懂了

三餐狂吃2食物！一家人竟「全得糖尿病」　醫驚：罹病率100％

日本黴漿菌疫情爆抗藥性！羅一鈞：國內醫師早知道

躺床滑手機「4姿勢」超虐腰！醫嘆：很多人最愛這樣

調查：女性3種疼痛最常見！高達98%選擇忍痛不管　藥師曝風險

每年13萬餘名產婦！超過3成35歲後才生　國健署籲「產檢4重點」

經痛到快暈！「子宮肌腺症」4症狀　醫：血像水龍頭一樣

旅日注意！東京「黴漿菌」疫情創新高　醫憂：患者已有抗藥性

傳染力好強！　醫「一家四口中獎」

網傳「蜂蜜」可以保存多年不壞？專家曝「變質現象」

男喝1飲品喝到換肝！　醫嘆「肝臟只剩1／3」：惡化速度比想像快

防登革熱疫情擴大！北市文山區今起立牌警告「菜園列高風險場域」

乳癌不怕！北榮個管師彙整常見80問　治療照護到心理調適一次解答

半路屎狂滾！　醫實測「按1位置」秒縮回：手一放開就瀉了

新北4區10／5垃圾收運暫停　清潔隊員力拚災後環境復原

北市登革熱感染源找到了！疾管署公布病毒定序「和新北群聚一致」

花蓮公費流感疫苗開打！2階段對象不同　符合資格者速接種

他左膝痛到無法蹲！走路走不到10分鐘　竟是十多年前骨折釀禍

房間發現蝙蝠！加拿大童「染狂犬病」暴斃　家長驚：身上沒咬傷

7生活習慣「超傷心臟」！　長期下來嚴重恐致猝死

他才切20息肉「半年又長10顆」！改1習慣成功清零　醫證實能防癌

不是雞絲麵！「這款麵」吃一搓鈉爆表　專家：一週別超過4次

皮膚爛20年！他「試吃1食物」一週後驚喊：全好了

大便「4顏色」是警訊！　醫發出警告：千萬不能拖

人夫GG壞不起來！幾天後「突倒地急救」　醫：差3分鐘就去了

醫解析長輩常見皮膚問題　臀部黑黑粗粗「竟是椅子坐太硬」

新北登革熱群聚已60人確診！新店再添1例　颱風後1周是控制關鍵

他痛喊「GG被磚塊砸中」斷了！醫見1詭異點：看破不說破

菜價波動時的最佳選擇　波蜜果菜汁10元起輕鬆補菜

菸品禁用添加物立意良善　不應過度限制避免貿易壁壘

快訊／張友驊跌倒進加護「已裝葉克膜」　低溫療法護腦情況不樂觀

中醫師分享秋季護膚秘訣：「4招」讓肌膚水潤光澤

諾羅大爆發！5歲男童高燒「1夜吐8次」住院　隔天全家都中

8旬翁雙乳腫大下垂！醫籲女乳症盡早治療　內視鏡手術無傷口

颱風假KTV嗨唱「同時染雙響砲」！醫開診傻了：一早就來4個

台大醫院昨颱風門診量「翻倍」　今早就診增兩成

左手流感、右手新冠　公費疫苗開打！雲基推廣雙疫苗接種

不敢自己買便當、不敢去圖書館…　社交恐懼症是病嗎？

連收2肝癌病人！醫驚：都不喝酒　「1共同習慣」根本沒想到

安泰大火116人轉院「還有17人在加護」　高屏14醫院支援收治

張友驊跌倒命危！老人「最常摔地點」曝光　7族群醫示警

顧住院病孫！嬤「被傳染RSV」發燒不休息　一席話網心疼：真偉大

容易得糖尿病「5種吃法」醫示警！　吐司、麵條都被點名

想要硬挺GG「最推練1部位」！醫認證：射得又高又遠

山陀兒颱風遭遇健保卡損毀遺失　衛福部：可例外就醫、免費換卡

安泰醫院大火　衛福部：66人後送屏東7院所、5人在加護

受微電影感動！颱風天簽器捐　南投女果農：最棒的生日禮物

安泰醫院火警疏散176人！衛福部協調病患後送　高雄已做好準備

颱風後「4大傳染病」風險增！南部防類鼻疽再起　北部留意登革熱

雙北各大醫院開診情況一次看　台大三總開設颱風特別門診

北市今年首例本土登革熱！沒去新北熱區卻染同型　疾管署將定序

山陀兒來襲「身體1部位」要護好！醫：會又腫又癢

山陀兒登陸倒數！高雄人收罕見「避難警報」：立即進室內躲避

腎臟「毒積太多」6症狀！　醫：常放屁小心

「心衰竭」死亡率比癌症更高！醫示警「5大高風險群」定期篩檢

新冠「XEC變異株」台灣已1例　專家示警：冬天疫情恐升

新北再增3例本土登革熱！仍在新店、中和　已累計59例

醫界籲「公務預算補助電費調漲」　衛福部：有困難

孩童長高、轉骨關鍵「腎」為重要　按摩3穴位有助於成長發育

「饅化臉」不是無解！　醫師授3招改善過度注射

入秋氣溫降！心血管疾病升溫　醫示警「2大心臟隱患」

B群可睡前吞！6款保健食品「服用時機」　營養師：吃錯傷腸胃

明天全台停班停課　雙北各大醫院開診狀況一次看

檸檬輸慘了！「維生素C水果」排行　吃起來酸≠含量高

10點後睡覺就算熬夜？醫曝「凌晨2點後入睡」肥胖風險暴增35%

不甜卻有一堆糖！醫點名「5款隱形糖陷阱」　滷味也中了

兒童發燒、喉嚨痛激增　彰基提「333」撇步抗腸病毒

蚊子特愛這血型！有3特質要注意　醫師：易招蚊蟲叮咬

否認打臉卓榮泰！邱泰源坦言健保點值0.95有困難　醫界應有配套

乳癌治療日新月異　但醫生說的都聽不懂怎麼辦？

「COVID-19解封問卷抽禮券」是假的！羅一鈞：駭客偽冒疾管署發送

寶島眼鏡轉型醫療服務　專業眼科診所減少病患等待時間

山陀兒襲台恐再一波類鼻疽　今年凱米後已暴增80例

乳癌年奪3千條命！「關鍵80問」資深個管師解答　3大重點必知

麥當勞牛肉堡沾不明黑色物！北市衛生局稽查抓「2項衛生缺失」

腸病毒續升！單周1.8萬人就醫　羅一鈞揭颱風效應「疫情將反轉」

新竹市新冠、流感疫苗開打　「左流右新」雙重保護力

助婆婆挺過化療　譚敦慈端出「重口味」抗癌特別料理

流感、新冠雙確診致死率高4倍　醫示警：診所就醫數創近3年新高

防堵11月至隔年3月病毒大爆發　南投醫院流感及新冠疫苗同步開打

產業用電調漲12.5%　8大醫護團體籲「編列公務預算補助電費」

本土登革熱單周爆51例！羅一鈞分析新北群聚「颱風後才是挑戰」

「腰圍過粗」竟然比體重過重更危險？中年發福「心臟病、腦中風」機率恐提高

【廣編】大健康時代：免疫力「全方位」趨勢座談會　2024後疫情免疫力大調查白皮書發表

準媽咪注意「餵母乳」不一定能幫減重！醫揭露：產後體重降不下來「5大原因」

2公費疫苗第1階段開打！疾管署：「陪打者可一起打新冠」免等11月

公費流感疫苗今天開打　竹山秀傳醫院推便利一條龍服務

2024《哈佛商業評論》數位轉型鼎革獎　北榮獲「先鋒獎」首獎

流感、新冠疫苗今開打　權威醫師帶頭挽袖「1次2劑」喊很OK

頂級品牌「茶具組」鉛超標5倍！「李派林伍斯特醬汁」含致癌農藥

網路狂人都在用！光線超載有對策「挑對葉黃素」讓你亮澤有神，遠離乾苦人生

鼻塞大調查！近6成深受睡不好困擾　醫師建議有效改善方法

男友堅持「無套射外面」不會懷孕！醫曝中獎率：都是騙你的

流感、新冠疫苗今開打！8大QA一次看　JN.1首見「單劑型」包裝

「行人優先區」禁按喇叭！10月新制懶人包　流感疫苗今開打

會胖是過敏害的！5件事「破壞腸道防禦」　醫：不易察覺

明已4縣市停班課！史上首次「疫苗開打遇颱風假」　接種活動順延

膽固醇太高？4種人小心「愛喝手搖飲」也中　專家：吃對早餐就能降

平民人參！乳癌患者吃「這1物」19年沒復發　醫：可抑制多種癌症

德國3D眼科手術顯微鏡　4K高解析度、精準定位提升術後視力品質

吃甜食不胖秘訣！營養師給4實用科學建議

小吃攤老闆「鼠蹊部」爆痛　就醫驚現關節壞死急開刀

新北登革熱群聚+6！仍在中和、新店　衛生局：感染區域未擴大

新冠JN.1+流感疫苗開打日遇「山陀兒」　羅一鈞：放颱風假將順延

割頸案乾哥乾妹一審宣判　衛福部：令人難過「我們不要放棄他們」

90%葉菜被搶光！醫驚曝「超市現場戰況」　這2類剩比較多

生理期「各種痛」別只靠止痛藥！藥師教你吃「5大營養素」助緩解

不再靠超商炸馬桶特調！營養師教你調整腸道　「一表」秒懂

颱風來菜被搶光？　「6款必囤食品」營養師大推：耐放又省錢

血小板促進組織修復醫療技術　揮別慢性疼痛新突破

每周吃3次辣降低死亡風險！　醫提醒「1吃法」反害健康

婦「打疫苗猝死」家屬陳情！羅一鈞拿「總統府書函」：站得住腳

秋天心情差！「7症狀中3」恐季節性抑鬱症　醫教解方

10月新制懶人包　高風險駕駛換發短期駕照！流感疫苗開打

宿醉不用等到隔天！ 有「4跡象」＝你喝太多了

「4種人」一定要割包皮！ 泌尿醫勸：會影響性功能

嗨翻日月潭！南投搖滾農村微醺音樂節完美落幕　

新北再增6例本土登革熱！累計49例　下周是防疫關鍵期

「豆漿」補蛋白質！營養師提醒「6類人」小心喝

「吃B群尿變超黃」不是沒吸收！藏3大功效別買錯了

行天宮知名自助火鍋店有「蛆」蠕動！北市衛生局揪7衛生缺失

小腿爬滿蚯蚓狀！醫示警1疾病：女性罹患率是男性4倍

清潔工染「隱球菌」害腦膜炎！醫示警小心公園鳥糞

新北登革熱疫情升溫！邱泰源：封山1個月控制疫情

讀者迴響

回到最上面