運動後血糖上升嚇到不敢再動？糖尿病友別擔心「醫揭真相」要你放心動起來

▲運動對糖尿病患者來說非常重要，但也有不少糖友發現血糖在運動後會有上升狀況，猶豫不知是否還要再繼續運動。（圖／pixabay）

文／每日健康

不少糖友發現自己運動後會有血糖上升的狀況，嚇到不敢運動。對此，林口長庚醫院新陳代謝暨內分泌科醫師許哲綸表示，運動的血糖震盪和亂吃的血糖震盪非常不一樣，前者是先下再上，有助於維持胰島細胞的活性，改善糖尿病，後者則是先上再下，長久可能導致胰島細胞提早衰竭，惡化糖尿病。

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▲許哲綸表示，運動的血糖震盪和亂吃的血糖震盪非常不一樣，前者是先下再上，後者則是先上再下。（圖／擷取自「許哲綸醫師：新陳代謝，內分泌」FB專頁）

許哲綸在臉書專頁《許哲綸醫師：新陳代謝，內分泌》發文說明，運動降血糖是先下再上，運動時，肌肉會使用血糖來補充體力，進而導致血糖降低，當血糖過低或運動太激烈時，腎上腺素等壓力荷爾蒙會再作用，分解體內肝醣，讓血糖回升，所以有些人在運動後，血糖反而會升高，但這常常只是暫時現象，等壓力消退後，運動完的肌肉會持續消耗血糖來進行修復，長期來說，可以維持血糖穩定。

許哲綸指出，飲食過量造成的血糖震盪是先上再下，食物消化造成血糖上升後，胰島細胞會努力發功、分泌胰島素，把血糖拉下來，如果吃進的食物裡精緻澱粉或糖越多、纖維越少，血糖就會越快上升，使胰島細胞發功越多。

許哲綸強調，對有糖尿病風險的人來說，胰島細胞發功過度會造成細胞負擔，久而久之可能導致胰島細胞提早衰竭，造成糖尿病，反觀肌肉在運動時吃血糖的作用，可減低胰島細胞降血糖的負擔，有助於維持胰島細胞活性，「這就是為何同樣是血糖震盪，過度食用精緻碳水會惡化糖尿病，規律運動則能改善糖尿病」。