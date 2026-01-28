胡椒粉開封沒冰恐吃進致癌物！ 譚敦慈揭調查結果示警

▲不少人習慣把調味料放在爐邊，卻可能因水氣與高溫增加發霉與污染風險。（AI協作圖／記者楊庭蒝製作，經編輯審核）



記者楊庭蒝／綜合報導

不少家庭為了方便，習慣把醬油、胡椒等調味料擺在廚房調理架或瓦斯爐旁，但「無毒教母」譚敦慈提醒，這樣的收納方式恐暗藏健康風險，尤其是開封後的醬料與乾燥食材，若長期暴露在熱氣與水氣中，容易受潮、發霉，甚至產生對人體有害的黴菌毒素。

據節目內容指出，許多人煮飯時直接在爐邊打開醬油瓶或胡椒罐調味，熱氣與水蒸氣不斷往上冒，瓶口長期接觸濕氣，時間一久就可能滋生黴菌，不只醬油，食用油、番茄醬若標示開封後需冷藏，也應立即放入冰箱保存。譚敦慈強調，現在不少醬油包裝已明確註明開封後要冷藏，民眾卻常忽略，反而增加風險。

她也提醒，胡椒粉等乾燥調味料看似不怕壞，其實一旦開封就應冷藏。台大公共衛生研究所曾針對台北市家庭進行調查，發現米、麵、豆類及調味料若長時間置於室溫且未妥善密封，可能遭第一級致癌物黃麴毒素污染。只要在攝氏12度以下保存，就能抑制黃麴毒素生成，相對安全，因此她自己購買白米一定選擇真空包裝，開封後立刻冷藏。

譚敦慈解釋，胡椒本身屬乾燥香料，未開封時不一定要冰，但實際使用時，常在高溫烹調環境下灑入鍋中，水氣容易回沾瓶口，造成受潮與污染，冷藏可有效降低風險。至於鹽、糖、蜂蜜，因含水量低或特性不同，則不一定需要冷藏。