中國「辣椒段」又檢出致癌蘇丹紅　1.1萬公斤邊境銷毀

▲中國大陸進口的「辣椒段」檢出蘇丹色素三號。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

食藥署公布最新邊境查驗不合格產品，又有一批從中國大陸進口的「辣椒段」檢出蘇丹色素三號，依據「食品安全衛生管理法」屬於不得使用的物質，這批中國的辣椒段在邊境必須銷毀，不得退運。

該批辣椒段由「元盛國際貿易有限公司」從中國大陸進口，製造出口商為「河北香辛調味品有限公司」，總計11,000公斤，檢出蘇丹色素三號，屬於不得使用物質。

食藥署表示，根據食藥署統計，近半年受理中國的辣椒乾，報驗58批，檢驗不合格2批，檢驗不合格原因為農藥殘留及蘇丹色素不合格，已經從115年1月7日起至116年1月6日止，針對中國的辣椒乾在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。

另外，還有1批由「廷立實業有限公司」進口報驗的菲律賓「香蕉醬」，檢出著色劑「莧菜紅」，製造出口商為HDR FOODS CORP.，品牌名為MOTHER’S BEST；依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，莧菜紅非表列准用的食品添加物，總計4,560公斤須依規定退運或銷毀。由於菲律賓進口的香蕉醬迄今已累積檢出4批不合格，因此食藥署也針對該國別、該品項全面採取監視查驗。