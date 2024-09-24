用BMI測肥胖是「快樂指數」？最新「身體圓度指數BRI」偏高者死亡風險恐高5成

▲最新研究發現，「身體圓度指數」偏高的人，死亡風險高5成。（資料照／取自免費圖庫Shutterstock、pixabay）

文／康健雜誌

你的BMI正常，但身體圓滾滾，看起來像顆蛋嗎？小心了，最新研究發現，「身體圓度指數」偏高的人，死亡風險高5成。「身體圓度指數」怎麼算？健康指標這麼多，哪個最好？

身高體重相同的2個人，B君渾身肌肉，沒啤酒肚，C君四肢纖細，腰腹肥滿，他們的身體質量指數（Body Mass Index，BMI）都是27，屬輕度肥胖，但你覺得，他們有可能一樣健康嗎？A君的身高比他們高5公分，體重比較重，BMI也是27，但他怎麼看都不算胖。

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這張道破BMI盲點的圖片，出現在數學家Diana Thomas 2013年發表於《肥胖（Obesity）》期刊的一篇論文。BMI長年被用於衡量肥胖程度，計算公式卻只有體重（公斤）和身高（公尺），無法區分體脂肪比例，也看不出肌肉量，導致BMI看不出與代謝症候群、心血管疾病風險高度相關的「中央型肥胖」。

還有其他指標可用嗎？有的，那就是「身體圓度指數（Body Roundness Index, BRI）」。前述2013年論文提出BRI這個新指標，10多年後，一份強而有力實證出爐，證實BRI的數值確實與死亡風險相關。

BRI計算公式：364.2－365.5 × √(1 - [腰圍/ 2π]² / [0.5 × 身高]²)

注意：腰圍和身高均以公分為單位

身體圓滾滾，死亡風險高5成

今年6月發表在《JAMA Network Open》的研究提取「美國國家健康與營養檢查調查」1999～2018年的資料，完成一共3.2萬名美國成年人的資料分析。這些人男女各半，平均46.7歲，每2年計算1次BRI變化，並蒐集年齡、性別、種族、教育程度、貧困程度、吸菸情況、飲酒情況、心血管疾病家族史、糖尿病家族史等資料。

追蹤期間有3,452人死亡，研究人員使用迴歸模型分析BRI與全死因死亡率之間的關係，並於2023年9月完成數據分析。

結果顯示，美國成人的BRI在這20年間有增加之勢，BRI與全因死亡率之間存在「U型」關聯。也就是說，身體最圓的人的整體死亡風險最高，比身體中等圓的人高50%；身體最不圓的人死亡風險也比身體中等圓的人高25%。

• BRI低於3.41：身體最不圓

• BRI介於4.5～5.5之間：身體中等圓

• BRI在6.9以上：身體最圓

胖一定不好，瘦仍可能很健康

台北醫學大學公衛學院精準營養講座教授潘文涵提醒，U型曲線要小心解讀，千萬別看了就下結論說「太瘦和太胖一樣不好」，或是以此為由去叫瘦的人「吃胖一點」。

「胖的那一端比較同質，但是瘦的那一端異質性很高，有完全健康的，也有虛弱的。」潘文涵表示，有些人雖然瘦，但呼吸順暢、體態挺拔不駝背、有肌肉線條、瘦得非常健康，人們看到他也不會想要叫他吃胖一點；有些人的瘦，是四肢細細，走路有點不穩，這種也不會叫他吃胖一點，反而要建議他去找出問題，有病就要治病，營養不良就要改善飲食，肌少症就要增肌等等。

指標各有優點，維持肌肉量是王道

《紐約時報》專文報導這個新發現，同時列舉出許多BMI數值與實際健康狀況不符的研究，並直言「BMI讓開吧，BRI要登場了。」這代表我們該開始用BRI取代BMI嗎？國防醫學院公共衛生學系教授祝年豐認為，多認識幾個指標，綜合起來看，並沒有壞處，但還是要根據情境和需求，挑選最適合的指標。

祝年豐說，健康指標一直在進化，每隔一段時間就會出現不同版本，因為科學家持續希望找出可以更好預測疾病或死亡風險的指標。有些指標很單純，好量測，例如體重、腰圍、BMI，雖然比較不精準，但能讓人耳熟能詳、常常自我檢測。有些指標比較精準但比較難算，例如BRI，可能就不適合用於社區衛教，比較適合用於研究。

「最重要的就是肌肉量。」潘文涵表示，肌肉量是影響老人死亡風險的重要因素，目前受限於不同儀器測量的限制，還沒辦法說出一個公認理想的肌肉量數值指標，但無論如何，持續積極維持肌肉量，絕對是保持健康的王道。

參考資料：Obesity (Silver Spring)、JAMA Network Open、New York Times

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