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「健康存摺」現身小五國語習作　教戰如何掌握長輩健康

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▲南一出版社健康存摺納入教材。（圖／記者嚴云岑攝）

「健康存摺」現身小五國語習作，教戰如何掌握長輩健康。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

南一版國語課本第9冊將健保內容編入國語習作，藉由生活週記形式介紹「健康存摺」，透過小朋友回到爺爺家，爸爸關心爺爺奶奶血壓狀況，再藉由媽媽說明健康存摺的功能與優點，讓今年秋天升上國小五年級的學童，學習如何管理自己與長輩健康。

南一出版社總經理蘇偉銓表示，現在課文強調素養導向，因此在國小五年級上學期國語習作改版過程中，決定在第一課就開宗明義介紹全民健保意義，讓小朋友明瞭健保是收集國人應繳保費，提供生病的人各種醫療服務，全國大小醫院及診所，則是讓這項制度穩定運作的螺絲釘。

習作第二課的生活週記，則是結合健保署希望讓學生影響家中長輩觀念，利用貼近學生的生活情境，讓孩子從小建立正確觀念，了解「健康存摺」的功能，進而向家人宣導，使健保觀念向下扎根。

▲▼衛福部-健康存摺。（圖／記者黃克翔攝）

▲健康存摺使用介面。（圖／記者黃克翔攝）

健保署長李伯璋表示，健康存摺是從103年9月建置，因註冊程序繁瑣，3年下載量不到40萬人。健保署去年開放手機認證註冊後，下載量持續飆升，截至107年底已突破103萬人，今年也陸續推出2大功能，方便子女掌握父母健康。

李伯璋提到，今年1月健康存摺已納入健康存摺的自費健檢項目，先由義大醫院進行試辦成功，3月將新增的眷屬健康管理功能，則是主打「父母健康，子女把關」態度，讓青壯年民眾在經父母同意後，就可在手機中同時看到自己與父母甚至子女的健康數據，設定組數無上限，但只限定幫直系血親把關。

關鍵字： 健保健康 健康存摺 南一 國語習作
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