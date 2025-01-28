吃5種藥別碰酒　食藥署示警：交互作用恐影響藥效

▲有些藥品與酒精併用會產生交互作用，可能影響藥效或增加副作用發生風險。（示意圖／達志）



生活中心／台北報導

農曆春節連假期間，家人熱鬧聚餐歡慶佳節，興奮之餘，常會使用酒精飲品。衛福部食藥署今（28日）發新聞稿提醒，有些藥品與酒精併用會產生交互作用，可能影響藥效或增加副作用發生風險，切勿以酒代替開水吃藥，以保障自身用藥安全。

食藥署指出，會與酒精產生交互作用的藥品類別，包含止痛藥（ibuprofen、indomethacin等）、鎮靜安眠藥（alprazolam、diazepam、lorazepam、zolpidem等）、抗生素（metronidazole、co-trimoxazole、cefamandole等）、降血糖藥（glimepiride、glipizide、glyburide等）、心血管用藥（lercanidipine、doxazosin等）。

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這些藥品就算不是跟酒精同時使用，也可能因酒精在體內代謝過程長達數小時，因此產生交互作用。食藥署建議有在使用這些藥品的民眾，在用藥前詳閱藥品仿單或說明書，確認是否有藥與酒交互作用之風險，如果對於藥品使用有任何疑問，可以諮詢醫師或藥師。

食藥署提醒，正在使用前述類別藥品的民眾，應儘量避免飲酒，也不要因為擔心藥與酒交互作用風險而自行停藥或減藥，謹記按醫囑用藥，以免影響病情，用藥後注意身體反應，若有身體不適情形，應攜帶用藥紀錄單，立即回診就醫。

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