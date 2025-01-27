「過年7行為」恐成病毒傳播溫床！醫示警了

▲過年期間家人們團聚，增加病毒傳播的機會。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

文／常春月刊

農曆新年是團聚的時光，但也是呼吸道傳染病（麻疹、流感）快速傳播的高風險時期！除了人潮擁擠、密閉空間外，中醫師林舜穀指出，以下這些過年的高風險行為，更可能成為病毒傳播的溫床。

1、親友間的密切接觸

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• 擁抱、握手拜年，飛沫與接觸傳染風險增加。

• 孩童與長者之間的互動，易傳播麻疹病毒，特別是未接種疫苗的孩童。

建議：減少肢體接觸，拜年時可用微笑、拱手代替擁抱或握手。

2、共享餐具與食物

• 聚餐時直接夾菜、共飲湯品或飲料，容易通過唾液傳播病菌。

• 「餵食習慣」也可能成為病毒的傳播橋樑，特別是在家庭聚會中。

建議：分餐分食，避免共用餐具。使用公筷母匙，避免直接喝共享的湯或飲料。

3、逗小孩、擁抱嬰幼兒

• 嬰幼兒的免疫系統尚未發育完全，對麻疹、流感等傳染病極度脆弱。

• 逗玩小孩時靠近面部，增加飛沫傳播風險。

建議：打牌或聚會時，勤洗手、準備酒精消毒噴霧，避免摸臉或揉眼。

▲於密閉空間內長時間打牌，病毒也會在彼此間傳播。（示意圖／記者林敬旻攝）

4、賭博、打牌聚會

• 多人在密閉空間長時間打牌，頻繁交換撲克牌、籌碼等，病毒可能附著在表面傳播。

• 熬夜或抽菸習慣更可能削弱免疫力。

建議：打牌或聚會時，勤洗手、準備酒精消毒噴霧，避免摸臉或揉眼。

5、參加廟會、燈會等大型活動

• 聚集性活動中與陌生人密切接觸，觸碰公用物品（如香爐、扶手），容易成為病毒傳播熱點。

• 廟宇內部空氣不流通，病毒更易停留。

建議：避免參加大型活動或擁擠場合。若要參與，務必佩戴口罩，減少與他人接觸的時間。

6、長時間搭乘交通工具

• 高鐵、火車、客運等交通工具中，座位緊密、人流量大，通風系統難以完全去除病毒。

• 摸扶手、行李架等公共設施後未即時洗手，也可能感染病菌。

建議：搭乘交通工具時戴口罩，避免用手直接觸碰臉部，並隨時洗手或消毒。

7、忽略個人健康狀況

• 某些人抱著「小感冒沒關係」的心態仍然參加聚會，可能成為隱形傳播者，將病毒帶給親友。

建議：若感覺身體不適，主動避免聚會。不僅保護自己，也為家人和朋友的健康負責。

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