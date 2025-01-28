過年烙屎「鳳梨罐頭吃2片」不拉了！醫曝祖傳秘方讚：天然抗生素

▲鳳梨酵素具有止瀉、殺菌的效果，醫師認為不只是罐頭，新鮮的鳳梨也有此效果。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

放年假大多數的診所和醫院都停診，萬一腹痛烙屎就醫不方便。腸胃肝膽科醫師錢政弘分享一個「祖傳秘方」就是吃鳳梨。他透露，小時候自己或家人吃壞肚子、病況不嚴重但又不太舒服時，爸爸就會準備鳳梨罐頭，吃1、2片後腹瀉就停止。直到後來發現醫學期刊刊載，鳳梨酵素具有治療細菌性腹瀉的效果，可說是天然的抗生素。

錢政弘醫師在粉專分享影片與衛教文指出，小時候家人吃壞肚子腹瀉時，爸爸就會去買鳳梨罐頭「自救」，當時他覺得很神奇，因為吃1、2片鳳梨後，腹瀉即停止，甚至有些人感冒時也會食用鳳梨罐頭。至於使症狀好轉的機轉是什麼並不清楚，他的爸爸也是聽阿公說的。

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錢政弘坦言，他當上醫師後覺得此做法很矛盾，明明鳳梨的纖維質很多、還含有鳳梨酵素，理應是幫助消化、促進排便才對，根本不適合在拉肚子時食用；加上鳳梨罐頭很甜，一般腹瀉時吃甜食，還會加重症狀，不過奇怪的是，實際使用後卻又有止瀉的效果，「那時候我的解讀應該是醫學上所謂的『安慰劑』效應，疾病應該本來就要好了，偏方的效果主要是來自家人的關心。」

▲錢政弘強調，此偏方僅適用「吃壞肚子找不到醫生救急」的輕症。（示意圖／達志）

錢政弘直到後續閱讀2021年的醫學期刊《Nutrients》才知道，鳳梨中的鳳梨酵素有治療細菌性腹瀉的效果，例如霍亂弧菌與大腸桿菌是細菌性腹瀉常見的菌種，其分泌的外毒素為導致腹瀉的主因。

錢政弘進一步指出，研究發現鳳梨酵素可透過2個機轉減少腹瀉，其一為抑制毒素產生的訊號傳遞路徑，以減弱毒素的作用；其二是鳳梨酵素能改變腸黏膜上特定「糖蛋白接受器」的連結點，阻止大腸桿菌附著於腸壁上，因此鳳梨酵素可減少35～62%的細菌毒素，可說是天然的抗生素，「所以吃鳳梨會好不是巧合啊！」

錢政弘也提醒，並非所有的腹瀉都是細菌所引起的，也不是所有的細菌性腹瀉吃鳳梨都有效，此偏方僅是「吃壞肚子找不到醫生救急」用的，並只適合於輕症時嘗試，若情況允許，仍應就醫找出原因並接受治療。