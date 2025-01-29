不要剝掉！橘子「1吃法」排便通血管　她讚：整顆都是寶

▲吃橘子時你會把上面白白的「橘絡」剝掉嗎？（示意圖／Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

過年時不少人會在家中擺橘子，象徵大吉大利！其實它對健康的益處不容小覷。營養師夏子雯大讚「整顆橘子皆是寶」，上頭白白一絲一絲的橘絡，富含膳食纖維、類黃酮素，有助於排便、維持血管暢通與彈性，橘子果肉則含有維生素C、柑橘多酚、水溶性纖維與檸檬烯。但她也提醒， 本身腸胃道較敏感、血糖偏高或糖尿病友吃橘子要注意。

夏子雯營養師在粉專發文透露，小時候吃橘子，都喜歡把白白的細絲拔乾淨，長大後才知道這稱為「橘絡」的白絲含有膳食纖維，可以促進腸胃蠕動、幫助排便，並含有類黃酮素（又稱為維生素P），它是一種抗氧化物，容易被人體吸收，可保持血管暢通、維持血管彈性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，夏子雯也提到，橘子還含有維生素C，可促進膠原蛋白的生成，提供肌膚支撐力與彈性，減少黑色素的形成；柑橘多酚則可抗氧化、抗發炎，保護心血管。多酚除了存在於果肉中，其含量最高之處就是在白色的橘絡上；而屬於水溶性纖維的果膠，能維持腸道健康，同時有助於降低膽固醇。

▲橘絡富含膳食纖維，吃橘子時千萬別拔掉。（示意圖／記者李佳蓉攝）

夏子雯接著說，存在於橙皮中的檸檬烯，具有抗氧化和抗發炎的特性，有祛痰止咳的效果。不過一般人不會食用橘子皮，而橙皮需經過加工即成為「陳皮」，是常見的中藥材之一。

橘子雖然整顆都是寶，不過也並非人人都適合食用。夏子雯提醒，橘子果肉中含有一定量的有機酸，容易對胃黏膜產生刺激，因此「腸胃道較敏感的人」應避免飯前或空腹吃橘子，降低腸胃不適的機率；另外，血糖偏高或糖尿病友，建議一次吃1顆就好，一天最多2顆，以免攝取過量的糖分。