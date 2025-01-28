過年「10大拷問」白眼狂翻！專家1招懂聊天

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圖、文／今健康

過年過節親友團聚，有時話題一出就讓人翻白眼。心煦心理治療所蔡岳融心理治療師指出關鍵，也和大家分享「聊天藝術」，以及其他有利培養氣氛的方法，讓大家嘴甜甜過好年，也不論在何時何地都非常有用！

網路調查過年10大翻白眼話題！你被翻了幾個白眼？

據網路調查，過年過節最常讓人翻白眼的話題，不外乎和課業、工作、感情、婚姻、外表等有關。包括：

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1.交男/女朋友了沒？

2.怎麼沒帶男/女朋友回來給我們看？

3.你怎麼還沒交男/女朋友？

4.什麼時候結婚？怎麼還不結？

5.什麼時候要生小孩？

6.什麼時候要生第N胎？

7.什麼時候要買房子？

8.現在在哪上課/工作？

9.薪水/年終怎麼樣？

10.你是不是變胖了呀？

過年聊天我會讓人翻白眼嗎？心理師指關鍵：封閉式對話。

蔡岳融心理師表示，這些問題之所以常會讓人翻白眼，或許不在聊的內容，更多是在聊的方式，讓人感覺像是被窺探隱私或計畫，或像是要下指導棋，也可能讓人又得突然面對自己還在準備、或遇到挫折的事情，當下心裡最直覺的反應就是「關你什麼事？」，最大的關鍵在於「封閉式對話」。

最常見失誤：封閉式對話

蔡岳融心理師表示，封閉式的對話最常見的模式就是你問我答，甚至還像是有預設立場、回答的方式得要是在預期之內的，有時還讓人不知道怎麼回答，或者讓人感覺「這在聊什麼啊？」。

交流無法成立，聊天像被質詢

這種情況即便只是想開個話題、沒有別的意思，也會讓被問的人像是上質詢台一般備感壓力。交流無法成立，聊天就像被質詢一般。而若是平輩之間還有機會一來一往的交流，但若是晚輩和長輩，晚輩就較少有反問的機會而形成交流，因為似乎顯得唐突或不大禮貌，例如晚輩問長輩「你什麼時候要生小孩？」。因此通常在長輩對晚輩的對談情境下，不適感會更加明顯。

大過年懂聊天，免讓人翻白眼！心理師指關鍵：開放式對話。

開放式對話：聊聊你、聊聊我。

蔡岳融心理師表示，聊天最好的切入點不在於丟問題，而是開啟一個大家都有共同參與的話題，「開放式對話」最佳，並且可以先拋磚引玉表達自己，但不是炫耀，讓大家都可表達自己的看法，提問者和其他人都可以回答，沒有人像是被質詢，也不容易讓人不適，且較容易不斷延續話題。

開場可先聊當下：

當下就會發生的事共鳴往往較高，可以「今天大家有想要吃什麼嗎？有想要準備什麼嗎？」、「要不要一起叫個飲料？」、「晚點大家有想要怎麼過嗎？」先開個場放鬆氣氛。

接著聊聊最近：

接著可以先以「最近都好嗎？」、「最近在做什麼呢？」，最簡單也最好聊的包括「最近有看什麼電影/追劇嗎？」，了解對方近期的興趣或生活來開話題。

這些超好聊：

心理師表示，像是電影、節目、影劇、政治、社會觀點等，這些都是常見有共鳴一聊就聊很久的話題。而共同領域的交流也很不錯，例如育兒經驗、裝修經驗、改車經驗、投資經驗等等，但避免比較。

政治話題怎麼聊？

政治話題稍有些特別，通常家族中立場一樣的居多，可以炮口一致，間接提升凝聚力；立場不同的就需要先有個前提「大家表達的都是觀點」而非「真理」，也就意味著要能接受彼此觀點不同，便可形成一來一往的辯論。

這些可活絡氣氛：

若是有桌遊、撲克牌、麻將、電玩等，也是個非常好可以分散話題壓力、輕鬆閒聊的方式，過程可以避免太過深入專注在話題當中。畢竟團圓也是一種生活的儀式感，但不同生活圈的人要一直聊、一直想話題也很累人。

10大翻白眼話題也可以這樣聊：

前述那10大翻白眼話題，當然不是不能聊，關鍵也會是在以「開放式」進行為佳，例如「最近感情怎麼樣？」讓人可以論答的方式回答，而非「交男/女朋友了沒？」似乎只能回答有或沒有，兩個答案也讓人不知道怎麼接話題。

若感覺聊錯話題：

如果覺得不小心聊錯話題，最好的應對方式就是主動、輕鬆、誠意的提出自己似乎聊錯了，例如「啊，我好像讓人尷尬了，哈哈哈，抱歉抱歉。」因為尷尬場合總會需要有人破冰，但也不能模糊帶過。這方法可避免真的聊錯時，沒表示點什麼讓誤會更深；也可以避免其實沒什麼事，太慎重的道歉反而更尷尬。切忌「我只是開玩笑的，幹嘛那麼生氣」，這反而可能讓人覺得被冒犯還被說小氣，火上加油。

了解聊天的藝術，過年更有利熱絡氣氛、彼此交流，甚至降低對方壓力、尷尬等不適的感覺，正有如「嘴甜甜、好過年！」祝大家新年快樂！

本文經授權轉自：今健康《過年聊這些讓人翻白眼！心理師教1招懂聊天，嘴甜甜過好年！》