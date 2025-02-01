牙齒也有過年病？美女醫教你「4不2要」再破解迷思

▲牙齒也有過年病！美女牙醫分享「4不2要」口腔保健守則，並針對常見4大刷牙迷思進行解答。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者胡至欣／採訪報導

農曆春節大啖美食，滿足了口腹之欲，卻也讓牙齒問題跟著找上門！秝康牙醫診所陳芝然院長表示，過年後牙科求診人數往往會增加，常見問題包括臨時假牙咬裂或脫落、因食用堅果、骨頭等硬物造成牙齒咬裂，或因長時間熬夜導致免疫力下降而引發牙齦炎等。對此，她分享「4不2要」口腔保健守則：

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1、「不」吃太硬、太黏：避免牙齒咬裂或臨時假牙碎裂脫落。

2、「不」吃太甜：以免蛀牙找上門。

3、「不」過量飲酒：避免過度刺激口腔黏膜

4、「不」過度熬夜：維持健康作息，以防免疫力降低，造成急性牙周炎發作。

5、「要」刷牙：不讓細菌在口中滋生。

6、「要」多喝水：保持口腔濕潤，刺激唾液分泌，沖走食物殘渣，防止細菌滋生而傷害牙齒。

另外，陳芝然醫師也針對常見4大刷牙迷思進行解答：

迷思一：飯後必須立刻刷牙？

飯後立刻刷牙可能對牙齒珐瑯質造成損傷，因為此時口腔中有微弱的酸性，會暫時軟化琺瑯質，特別是在進食酸性食物後，如果立刻刷牙，可能導致牙齒表面磨損。因此建議飯後等待至少30分鐘，讓唾液中和口腔的酸性，幫助珐瑯質恢復硬度後再刷牙。

迷思二：氟有助防止蛀牙，茶也含氟，喝完免刷牙？

氟化物能強化琺瑯質，有助於預防蛀牙，但喝茶並不能取代水或刷牙，因為茶中含有色素與單寧酸，長期會導致牙齒表面染色，還有茶渣殘留口腔也可能滋生細菌，特別是在夜晚唾液分泌減少的情況下。因此，喝茶後建議用清水漱口，減少色素與茶渣的殘留，而睡前刷牙更是必不可少。

迷思三：無糖口香糖可以取代刷牙？

嚼食無糖口香糖雖然可以刺激唾液分泌，有助於沖刷口腔殘留物並中和酸性，至有些含木糖醇成分能抑制細菌生長，但它無法完全取代刷牙。刷牙是移除牙菌斑的主要方式，特別是牙齦邊緣和牙縫中的菌斑，口香糖沒辦法達到物理性清潔作用，只能作為輔助。

迷思四：電動牙刷比手動刷牙好？

對於手部靈活性受限或刷牙技巧不足的人來說，電動牙刷在清除牙菌斑與預防牙周病方面通常表現更佳，但其實只要掌握正確刷牙方法：刷毛呈現45度角、在牙齒與牙齦交界處輕柔地刷，手動刷牙同樣能達到理想的清潔效果，關鍵還是在於正確的刷牙技巧與良好的清潔習慣，而不僅僅是工具的選擇。

最後，陳芝然醫師再次呼籲「預防勝於治療」，平時養成良好的口腔衛生習慣，並定期進行牙齒檢查，及早發現、及早治療，才能保持良好的口腔健康。