年假出遊塞車狂憋尿！3類人很危險　醫：恐釀致命風險

▲醫師提醒，過年出遊塞車，特殊族群要小心憋尿風險。（示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

過年出遊最常遇塞車情況，免不了可能需要在車上憋尿，對此，醫師提醒，長時間憋尿不僅容易導致泌尿道感染，對糖尿病等3類族群來說，可能引發更嚴重的健康風險，如糖尿病患者可能引發「高滲透壓高血糖症（HHS）」，若未及時就醫治療，致死率高達20%。

減重專科暨家醫科醫師楊智雯指出，醫學上對「憋尿」的定義並非單以時間計算，而是當尿液量超過400毫升時，卻強忍生理上的解尿衝動，讓尿液持續存留於膀胱內。隨著膀胱如同水球般被撐大，尿液中的細菌就更容易從尿道「逆流而上」，侵入輸尿管，甚至跑到腎臟，進而引發急性腎盂腎炎等嚴重感染。

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此外，不只過年期間別再忽略身體的「解尿信號」，日常生活中，在沒有大量喝水、沒有攝取酒精或咖啡因的情況下，成年人本就應每2～3小時排尿一次，若水分攝取不足，尿意濃度提升反而會刺激膀胱產生尿急感，因此與其憋尿，不如養成定時補充水分和排尿的好習慣。楊智雯也特別提醒以下3大族群要避免憋尿。

1、肥胖者

肥胖者因腹部脂肪壓迫膀胱和尿道，可能影響膀胱排空功能，增加尿液滯留及細菌滋生的風險。此外，肥胖會使身體處於慢性發炎狀態，免疫力較低，對感染的抵抗能力更弱。

2、糖尿病患者

根據2022年，一項歐洲醫學研究指出，在糖尿病患者中有 11.5% 的人有泌尿道感染的問題。糖尿病患者本身膀胱排空功能較差，若發生感染時，壓力荷爾蒙如腎上腺素和皮質醇的分泌會推升血糖，導致「滲透性利尿」現象，身體因大量脫水進一步惡化成高滲透壓高血糖症（HHS），該症致死率最高可達20%，須特別警惕。

3、腎臟病患者

腎臟病患者的腎功能已經受損，對感染的耐受性較低。即使是輕微的泌尿道感染，也可能迅速加重腎功能惡化，甚至引發急性腎衰竭，死亡率高達50%。