年菜沒吃完「保鮮膜3用法」＝吞毒！　毒物科醫：罹乳癌風險增

▲保鮮膜用錯恐溶出塑化劑，使罹乳癌機率增加。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

過年到，婆媽們總是耗時費工夫準備多道年菜，而吃不完的剩菜剩飯，都會用保鮮膜將一盤盤包覆後送入冰箱冷藏。營養師蔡正亮曾直言，「只要是保鮮膜包過的食物，我一律不吃。」毒物科醫師顏宗海也點名保鮮膜「誤踩3地雷」小心吃下一堆毒，其中最常犯的是接觸含油脂食物、包覆熱食剩菜，以及和食物一起放進電鍋或微波爐加熱。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海醫師曾在《健康1+1》直播節目中分享，保鮮膜為生活帶來許多便利性，其種類及品牌多樣，主要可分為2種成分，其一為「聚氯乙烯（PVC）」，它可塑性高、易溶出塑化劑、耐熱溫度60～80°C；另一種為「聚乙烯（PE）」，耐腐蝕、耐酸鹼，不會溶出塑化劑，耐熱溫度約70～90°C。由此可見兩者都不耐高溫。

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▲顏宗海醫師示警保鮮膜「3常見錯誤用法」。（圖／截自《健康1+1》YouTube）

顏宗海強調，使用保鮮膜時不要碰到食物，它怕油脂又怕高溫，兩者應留有間隔；再者，剩菜若要放入電鍋或微波爐中加熱，切記一定要拿掉保鮮膜，溫度太高恐使其溶化。若買到PVC保鮮膜，遇高溫即可能溶出塑化劑，其為環境荷爾蒙，會干擾體內內分泌表現，長時間接觸恐使孩童性早熟，成人也會增加罹患乳癌的風險。

該如何正確保存剩菜？顏宗海建議，最好的方法是在未開動前就先將食物夾入玻璃保鮮盒中，「如果有4道菜要留，最好準備4個保鮮盒，最好買玻璃的」，其材質最安全也最穩定。若真的要使用保鮮膜也可以，切記勿接觸到食物，以及勿包覆熱食，若要再加熱也一定要撕除，不要一起加熱。





▲年菜沒吃完，醫師建議最好裝進材質安全又穩定的玻璃保鮮盒中。（示意圖／資料照）

營養師蔡正亮曾在粉專《蔡正亮營養師專欄教室》分享，PVC材質的保鮮膜最便宜、最普及，很好撕、附著力又高，但缺點為含有氯、具毒性，塑化劑添加較高，燃燒後會產生世紀之毒：戴奧辛。

蔡正亮接著說，其他不含氯、不額外添加塑化劑的保鮮膜，如PE及PMP相對安全，但在使用上仍要注意「3度」：溫度、酸度與油度。

1.溫度

避免與高溫的熱食接觸，如大於80°C。

2.酸度

含有番茄醬或醋等酸性調味料，會使塑膠單體產生分解之可能性。

3.油脂程度

避免與過油的食物裝在一起，減少塑膠單體的溶解。