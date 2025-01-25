ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

3種人最容易缺B群！　冒「過敏症狀」先別吃了

保健食品到底該不該吃？《遠見》邀3學者說分明。（圖／記者嚴云岑攝）

▲常熬夜、交際應酬及壓力大者，有缺乏B群的風險。（示意圖／本報資料照）

文／常春月刊

維生素B對大腦的運作還有神經修復扮演重要的角色，因此如果缺乏的話，記憶力還有認知功能可能都會受到影響！尤其是常常熬夜、交際應酬、壓力大等族群，都會有B群缺乏的潛在風險。

維生素B人體無法自行合成　多食也無益

[廣告]請繼續往下閱讀...

藥博士 正藥說表示，維生素B需要從食物中攝取，無法由人體自行合成。雖然理論上只要飲食均衡，基本上B群的攝取都不致於缺乏，但是因為現在外食比例增加，民眾發生營養不均衡的情況較高。

醫學上維生素B屬於「水溶性維生素」，就算攝取過多也會伴隨尿液排出，基本上大多數人都可以適當的補充，但是因為身體能吸收的有限，因此多食無益。

有些人對B3產生過敏反應　出現這些情況應停止使用

但是有些人會對維生素B群中的B3，也就是俗稱的菸鹼酸，產生過敏反應，常見的症狀有腸胃不適和皮膚紅癢，如果服用完B群後有類似症狀，建議停止服用當前產品或選擇菸鹼酸含量較低之健康補給品。

如果有肝臟疾病或有在服用抗凝血、帕金森症等慢性疾病藥物的病患，使用前可以先跟專業的醫護人員討論。

延伸閱讀：

·B群解疲勞、提神！單品or複方好？ 「挑選要點」曝：飯前、飯後吃也有差
·吃B群尿尿黃=沒吸收？營養師揭真相 教你如何挑選所需B群

#朱學恒 主動提前 #上銬 入監 強吻 #鍾沛君 判11月牢裡過年

關鍵字： 常春月刊 健康百科 維生素B群 熬夜 壓力 菸鹼酸 過敏 水溶性維生素

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

返鄉遇塞車　兒科醫3妙招防娃無聊

3種人最容易缺B群！　冒「過敏症狀」先別吃了

前往開發中國家旅遊　北榮分院助您遠離「狂犬病」致命風險

春節連假突發不適！醫院看診情況這APP可查　沒健保卡可例外就醫

牙敗！過年零食暗藏危機　美女牙醫點名「地雷TOP4」

黑色廚具暗藏危機！研究：恐致多種癌症

醫認證「餓著入睡就能瘦」！　4大原因曝

醫點名「9類人」最容易掉頭髮！小心太胖、生病了

35歲男春節聚餐「隔天吐血6次」急送醫！　全身一半血沒了

打麻將狂連莊！阿姨「怕趕走好運」憋尿　隔天膀胱炎找上門

讀者迴響

回到最上面