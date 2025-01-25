3種人最容易缺B群！　冒「過敏症狀」先別吃了

▲常熬夜、交際應酬及壓力大者，有缺乏B群的風險。（示意圖／本報資料照）

文／常春月刊

維生素B對大腦的運作還有神經修復扮演重要的角色，因此如果缺乏的話，記憶力還有認知功能可能都會受到影響！尤其是常常熬夜、交際應酬、壓力大等族群，都會有B群缺乏的潛在風險。

維生素B人體無法自行合成 多食也無益

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「藥博士 正藥說」表示，維生素B需要從食物中攝取，無法由人體自行合成。雖然理論上只要飲食均衡，基本上B群的攝取都不致於缺乏，但是因為現在外食比例增加，民眾發生營養不均衡的情況較高。

醫學上維生素B屬於「水溶性維生素」，就算攝取過多也會伴隨尿液排出，基本上大多數人都可以適當的補充，但是因為身體能吸收的有限，因此多食無益。

有些人對B3產生過敏反應 出現這些情況應停止使用

但是有些人會對維生素B群中的B3，也就是俗稱的菸鹼酸，產生過敏反應，常見的症狀有腸胃不適和皮膚紅癢，如果服用完B群後有類似症狀，建議停止服用當前產品或選擇菸鹼酸含量較低之健康補給品。

如果有肝臟疾病或有在服用抗凝血、帕金森症等慢性疾病藥物的病患，使用前可以先跟專業的醫護人員討論。

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